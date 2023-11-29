緬甸內戰北京另有所圖？中國外交部：挑撥中緬關係的行為不會得逞
緬甸北方陷入內戰，而中國則藉著「打擊詐騙」的名義從中默默介入，引起國際社會關注，有專家析認為北京可能另有所圖。對此，中國外交部發言人汪文斌今（29）日表示，中國尊重緬甸主權，支持推進和平進程，挑撥中緬友好關係的行為不會得逞。
記者倪浩軒/綜合報導
緬甸內戰越演越烈，果敢同盟軍近日宣布已控制多個中緬邊界的要塞和關口，中共解放軍南部戰區也於25日起在中緬邊境舉行「實戰化演訓活動」，宣稱要檢驗快速機動、邊境封控、火力打擊能力，以「堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全」。
有專家認為北京可能會暗中介入緬甸內戰，讓緬甸軍政府崩解，東南亞局勢重新洗牌。對此，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上被問到緬甸局勢時，強調「中緬是友好鄰邦，中方始終尊重緬甸的主權和領土完整，我們衷心希望緬甸局勢穩定、國家發展，堅定支持緬方推進和平進程」。
汪文斌更進一步表示，「任何挑撥中緬兩國胞波情誼，破壞兩國友好關係的行為，都不得人心，也不可能得逞的」。汪文斌昨日也曾針對緬甸情勢回應，當時他稱高度關注緬北衝突態勢，敦促緬甸相關各方盡快停火止戰，以和平方式解決分歧，並採取切實有效措施，確保中緬邊境安全穩定。