未與家族商量就投入選戰？吳欣盈：父權社會才凡事要問男人！
民眾黨副總統參選人吳欣盈，今（29）日晚間首場輔選行程，來到桃園替立委候選人賴香伶站台。她接受媒體聯訪時，針對昨天舅舅許顯榮牽著國民黨總統參選人侯友宜手喊凍蒜，也透露吳參選並未與家族溝通，吳欣盈動怒反嗆媒體「你當記者有問過爸媽嗎？」她也說台灣民主非常珍貴，高興台灣人民有更多選擇。
記者李春台／桃園報導
被問到藍綠質疑她仍有雙重國籍，吳欣盈強調因為想深耕台灣，這事情好幾年前就已經放棄，不是因為選舉原因才放棄，是她在台灣想要更長期深耕，後來選舉，中選會和立法院都已經審查過她的資料。她也強調，非常討厭在選舉時散播假新聞，要用這件事情起舞也是錯誤的。
對於許顯榮說她這次參選並未徵詢家族意見，她當場反問媒體，「你當記者有問過爸媽嗎？」並質疑提問的記者是「在剝削女權嗎？」，吳欣盈表示，成年做了什麼決定，每個成年人都要對自己做的決定負責任。她批評，這樣的說法是剝削女權，父權社會才是凡事都要問男人，問先生、問父親女生才能做決定。
昨（28）日工商企業聯合會慶祝30周年慶，聯合會理事長，同時也是吳欣盈舅舅的許顯榮，卻牽著侯友宜的手高喊凍蒜。對此吳欣盈表示，台灣民主非常珍貴，很高興人民可以有更多選擇，每個政黨都要努力，要有更多解決問題的解方，近期民眾黨會跟大家充分溝通，希望看到台灣的改變，爭取民眾最大的支持讓台灣更好。