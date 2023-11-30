中華職棒／60人保留名單將公布！一文看懂何謂契約保留球員名簿

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以下為條文：
各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該 年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員），契約保留球員人數限制最多60人，會長於 接獲所有球團通知經審核後即公布之，球團應與契約保留球員進行合約之洽談。（105年 6 月29日、107年 4 月23日球團 代表會議、107年12月26日常務理事會議通過增修定） 16 第 8 章 球團（職）球員註冊辦法 若球團未將具次年度合約存續關係之選手列於契約保留球員名簿內，該選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約；當該選手新合約締結生效日 起，原球團必須立即終止原合約。（110 年12月29日球團代表 會議通過增定
由於中職雖然有自由球員規定，但要滿一定年限才可以提出，此外，轉隊費可能也是各隊「卻步」的問題，今年自由球員為陳俊秀、劉時豪、鄭凱文，劉時豪最超值，轉隊費不到200萬，可以是即戰力球員。
此外，台鋼雄鷹日前也透過擴編選秀補強人手，預計在60人保留名單外，各隊也可能有球員「被挖」。
去年5隊共59人未在60人保留名單，其中林益全、王躍霖、陳鴻文、高孝儀、王梓安、林瑞祥（後更名陳暐皓）、吳明鴻、張聖豪、張竣凱因此轉隊發展，其中高孝儀為球隊奪冠後引退。
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