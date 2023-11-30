NBA／國王超級大逆轉124：123淘汰勇士　Curry絕殺大號三分球失敗

中華職棒／60人保留名單將公布！一文看懂何謂契約保留球員名簿

▲60人保留名單將公布！一文看懂何謂契約保留球員名簿。（圖／中職提供）
▲60人保留名單將公布！一文看懂何謂契約保留球員名簿。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023年中職球季告一段落，在台鋼擴編選秀結束後，五隊也將面臨球員60人名單「契約保留球員名簿」環節，也就是說，各隊都只能「保護」60位球員，另外不在60人名單外球員，各隊可自由接觸，形同自由球員，《NOWnews今日新聞》透過介紹，解釋何謂保留名單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中職規章第8章第10條，「保留球員」在每一年11月30日，各隊要提出契約保留球員60人，球團就可以有下一年洽談合約的優先權。而不在60人名單的球員，為「非保留契約保留球員」，可以自尋找新東家，也可以留在母隊換約。

以下為條文：

各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該 年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員），契約保留球員人數限制最多60人，會長於 接獲所有球團通知經審核後即公布之，球團應與契約保留球員進行合約之洽談。（105年 6 月29日、107年 4 月23日球團 代表會議、107年12月26日常務理事會議通過增修定） 16 第 8 章 球團（職）球員註冊辦法 若球團未將具次年度合約存續關係之選手列於契約保留球員名簿內，該選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約；當該選手新合約締結生效日 起，原球團必須立即終止原合約。（110 年12月29日球團代表 會議通過增定

由於中職雖然有自由球員規定，但要滿一定年限才可以提出，此外，轉隊費可能也是各隊「卻步」的問題，今年自由球員為陳俊秀、劉時豪、鄭凱文，劉時豪最超值，轉隊費不到200萬，可以是即戰力球員。

此外，台鋼雄鷹日前也透過擴編選秀補強人手，預計在60人保留名單外，各隊也可能有球員「被挖」。

去年5隊共59人未在60人保留名單，其中林益全、王躍霖、陳鴻文、高孝儀、王梓安、林瑞祥（後更名陳暐皓）、吳明鴻、張聖豪、張竣凱因此轉隊發展，其中高孝儀為球隊奪冠後引退。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

中華職棒／台鋼雄鷹測試會有亮點！井端弘和：一定要看選手成長

中華職棒／王躍霖轉戰台鋼後首度發聲！「球員生涯有限格外珍惜」

中華職棒／曾豪駒在Lamigo球員時期超勇猛！竟不帶護具就上場打擊

中華職棒／曾峻岳再度上榜國際新秀排名第20！徐若熙首度進榜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞