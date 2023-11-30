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台灣運彩邁入第三屆、新的10年　資深經銷商授課避免新鮮人踩雷

▲台灣運彩將邁入第三屆，中華民國運動彩券發展協會也舉辦了研習營。(圖／資料照，鉅茂彩券行)
▲台灣運彩將邁入第三屆，中華民國運動彩券發展協會也舉辦了研習營。(圖／資料照，鉅茂彩券行)

記者廖聿偉/綜合報導

第三屆台灣運動彩券將在明年1月1日上路，預計將有新一波的開店潮，有許多新人投入運動彩券的經營，而籌備中的中華民國運動彩券發展協會也舉辦了《台彩‧運彩大小事研習會》，聘請業界講師與績優經銷商，進行經驗傳承。

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第二屆運動彩券，在主管機關體育署的指導、發行團隊與經銷商的共同努力經營下，9年多來已累計銷售超過3,800億，挹注國家運動發展基金超過380億。

未來10年台灣運彩將持續秉持著「共好」的信念，且有望將年銷售額繼續推上新高。去年在世界盃足球賽的加持下，首度突破600億，台灣運彩盼能站穩600大關往上突破。

下一屆運彩也推出許多新的變革，包括投注目標增加至26種運動，場中投注開放至10種運動，遊戲玩法擴展至50種以上，同時過關數最多達12關。研習營講師林辰彥就分析，「未來台灣運彩將開放24小時投注，且場中投注場次大幅增加，運動項目也變多，勢必將帶來一波新的熱潮。」

▲自由車未來也將納入台灣運彩的投注標的。（資料照／自由車協會提供）
▲自由車未來也將納入台灣運彩的投注標的。（資料照／自由車協會提供）
而講師廖子皓也以自身開店的慘痛教訓，提醒即將新開店的經銷商，一定要把法規讀熟，避免租了店面卻發現無法開店。另外，彩券行的動線和地點也很重要，必須審慎評估，才能避免踩雷。

講師陳宥道則提醒新的經銷商一定要做好員工訓練，同時場中投注一定要特別注意，若遇到「奧客」也要冷靜處理，若無法解決就盡快報警處理，才不會影響店裡的生意。

另外，講師蔡麗娟則特別從高雄北上，分享她如何經營店面與客人互動，創造每個月近千萬的運彩營業額。

參與研習會的各界普遍認為，研習會的內容對於即將開投注站的新的經銷商來說，有非常大的助益，一些績優經銷商的經營方式是他們長年累月的經驗談，是平時學不來的知識。而新一標運動彩券增加的許多項目例如足球的角球、美式足球等等，學員也希望協會能盡快開一些教學、分析的課程，讓運動彩券經銷商更能服務顧客。

▲台灣運彩將邁入第三屆，中華民國運動彩券發展協會也舉辦了研習營。(圖／CSDA協會提供)
▲台灣運彩將邁入第三屆，中華民國運動彩券發展協會也舉辦了研習營。(圖／CSDA協會提供)
▲講師蔡麗娟分享她如何經營店面與客人互動。(圖／CSDA協會提供)
▲講師蔡麗娟分享她如何經營店面與客人互動。(圖／CSDA協會提供)
▲講師陳宥道則提醒新的經銷商一定要做好員工訓練。(圖／CSDA協會提供)
▲講師陳宥道則提醒新的經銷商一定要做好員工訓練。(圖／CSDA協會提供)
▲講師與學員課堂討論。(圖／CSDA協會提供)
▲講師與學員課堂討論。(圖／CSDA協會提供)

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