台灣運彩邁入第三屆、新的10年　資深經銷商授課避免新鮮人踩雷

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未來10年台灣運彩將持續秉持著「共好」的信念，且有望將年銷售額繼續推上新高。去年在世界盃足球賽的加持下，首度突破600億，台灣運彩盼能站穩600大關往上突破。
下一屆運彩也推出許多新的變革，包括投注目標增加至26種運動，場中投注開放至10種運動，遊戲玩法擴展至50種以上，同時過關數最多達12關。研習營講師林辰彥就分析，「未來台灣運彩將開放24小時投注，且場中投注場次大幅增加，運動項目也變多，勢必將帶來一波新的熱潮。」
而講師廖子皓也以自身開店的慘痛教訓，提醒即將新開店的經銷商，一定要把法規讀熟，避免租了店面卻發現無法開店。另外，彩券行的動線和地點也很重要，必須審慎評估，才能避免踩雷。
講師陳宥道則提醒新的經銷商一定要做好員工訓練，同時場中投注一定要特別注意，若遇到「奧客」也要冷靜處理，若無法解決就盡快報警處理，才不會影響店裡的生意。
另外，講師蔡麗娟則特別從高雄北上，分享她如何經營店面與客人互動，創造每個月近千萬的運彩營業額。
參與研習會的各界普遍認為，研習會的內容對於即將開投注站的新的經銷商來說，有非常大的助益，一些績優經銷商的經營方式是他們長年累月的經驗談，是平時學不來的知識。而新一標運動彩券增加的許多項目例如足球的角球、美式足球等等，學員也希望協會能盡快開一些教學、分析的課程，讓運動彩券經銷商更能服務顧客。