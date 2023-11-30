直航湧「MICE旅遊」商機！捷克喊準備好了　台業者在意3件事

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捷克會議局經理Monika papouskova認為，捷克的優勢在於是一個較小的國家，各地距離近，也擁有許多會議中心和旅宿，還可以提供許多遊憩的地方，像是新開放的天空之橋，或是來場洞穴之旅，或是運動與冒險，都是MICE旅遊的好選擇。
Monika papouskova期望，明年台灣赴捷克MICE旅遊人數持續增加，除了到布拉格，也可以到其他二三線城市帶動經濟發展，捷克當地遊覽車量能充足，已經準備好迎接大量獎勵旅遊團。
台灣與會的旅行社業者透露，媒合會中可以系統性了解相關景點、飯店等產業鏈，即便非短期內可以合作，但未來仍有機會。該業者也分享，MICE旅遊的參與者可能是互不認識的人，因此旅行社考量能否合作的點會包含有多少雙床房、房間規格是否相同，以及遊覽車是否方便停放等。
捷克觀光局台灣市場顧問夏沛倫接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，整趟考察團中，業者最關心的是可容納的房間數量，尤其是雙床房，以及大巴士是否方便到達。
夏沛倫分析，捷克在軟硬體資源上有許多面貌，不論是在會議場地或是飯店，都展現出蠻多不同特色，像是現代、復古感、文藝復興、中世紀等風格特殊的場地都有，從台灣業者反應來看，業者是有感到興趣的。
相較去年僅約10餘家捷克業者出席，今年媒合會有超過30家捷克業者參與，且增加的多為飯店業者，從頂級飯店到二三線城市旅宿業者都有，夏沛倫指出，可以看出直航後，捷克對台灣興趣提升，認為台灣市場具有潛力，就媒合會來說，未來應可以邀請更多雙邊業者，也可以邀請捷克業者到台灣交流。
值得注意的是，若是有超過500人規模的獎勵旅行團到捷克，捷克各州、行政區有各自的會議局，可以提供相關補助，若業者想要申請，可以聯繫捷克觀光局，觀光局就會根據行程和各地方會議局聯繫。
不過現行華航執飛台北－布拉格航線的A350客機，僅能提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位，總計306席，成為前往捷克舉辦大型會展旅遊硬傷。
夏沛倫透露，捷克觀光局與辦事處有與華航討論，華航的難處在於飛機不夠，有飛機後會先增加哪些航線班次也要看需求，因此目前捷克觀光局希望持續讓台捷航線保持高熱度，以期未來華航能優先考慮增班。