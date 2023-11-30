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高球／詹世昌領軍！台灣高手精銳盡出　與20國家、120位好手爭冠

▲我國數位亞巡好手中，將由詹世昌領軍，力求把冠軍獎盃留在台灣。（圖／台玻台豐公開賽提供）
▲我國數位亞巡好手中，將由詹世昌領軍，力求把冠軍獎盃留在台灣。（圖／台玻台豐公開賽提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2023台玻台豐公開賽（2023 Taiwan Glass Taifong Open）定11月30日至12月3日在彰化台豐高爾夫俱樂部舉行四回合七十二洞比賽，總獎金為美金40萬元（約合新台幣1264萬元），這是台豐球場首度升級舉辦亞巡賽，冠軍選手可獨得美金7.2萬元（約合新台幣227.5萬元），共有20個國家120位好手參賽角逐冠軍獎杯；亞巡賽好手及我國菁英球員齊聚一堂，除了爭取冠軍頭銜與獎金，也力爭明年亞巡賽的參賽資格。

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最受矚目的奪冠熱門人物，台灣好手詹世昌尋求第四度在台豐球場封王丶李玠柏繼2021年台豐公開賽後，尋求二度封王；洪健堯於2020台豐公開賽及2022 台豐ADT賽奪冠，上周剛奪下台巡賽苙億公開賽冠軍，本周再追求亞巡賽首冠。

亞巡最新獎金排名最高暫居第五的泰國好手薩克杉辛（Poom Saksansin）今年戰績斐然，也是逐冠勁敵。

這是台豐球場舉辦ADT七屆以來，自去年總獎金20萬美元的ADT賽事級，今年首次提高總獎金至40萬美元的亞巡賽事級別。

本屆比賽有120位中外好手齊聚一堂競逐冠軍獎金與獎杯，包括74位外籍選手及46位國內選手；來自20國包括阿根廷丶澳洲丶孟加拉丶加拿大丶中國丶英國丶香港丶印尼丶印度丶日本丶韓國丶馬來西亞丶挪威丶菲律賓丶蘇格蘭丶新加坡丶泰國丶美國丶越南及我國。

本屆參賽泰國選手多達21位，在過去七屆台豐ADT賽中，泰國選手拿過三屆冠軍，本屆比賽亞巡排名最高第5的泰國選手薩克杉辛是今年仰德TPC錦標賽冠軍，另外在仰德TPC後連續兩場亞巡賽拿下兩場前三名，包括10月5日的國際系列賽新加坡第三名及10/12的SJM澳門公開賽第二名；另有奪冠實力的還有目前亞巡排名第38的尼拉（Nirat Chapchai）及第41的帕維特（Pavit Tangkamolprasert）。

我國數位亞巡好手中，將由詹世昌領軍，力求把冠軍獎盃留在台灣；詹世昌曾贏得2010台豐公開賽丶2014及2018年台豐ADT冠軍，三度在台豐球場封王，並是亞巡賽五冠，去年披上台灣三商名人賽冠軍綠夾克，今年在兩場亞巡賽名列前10，以仰德TPC錦標賽並列第四最佳；目前亞巡賽獎金最新排名為第50位。他也是目前台巡賽獎金排名暫居首位。

李玠柏今年在亞巡賽表現突出，有五場排名前十，以8月的Mandiri印尼公開賽並列亞軍最佳，目前最新獎金排名為15，是台灣選手中最高。他也是2021年台豐公開賽冠軍。

亞巡獎金排名暫列第64的洪健堯，今年前半年戰績不理想，11月開始在最近的兩場亞巡賽才較有斬獲，分別在Volvo中國公開賽名列第10及Hongkong公開賽第15。他也贏得2020年台豐公開賽及2022年台豐ADT冠軍。

另外，目前亞巡獎金排名第57位的張緯綸，今年台灣三商名人賽與印尼公開賽都是以並列第5收場，是今年最佳名次。

TPGA台巡賽去年獎金排名前20位選手有17位參加角逐，包括中丶青代選手包括，排名第四的劉嚴鴻丶第五的王偉軒丶第八的謝繼賢丶第九的林冠伯丶第十的張緯綸丶黃頎丶高藤丶謝東宏丶汪聰傑丶陳裔東以及「台灣一哥」林文堂等也都參賽，還有兩位台灣長春選手盧建順及52年次呂文德也參與盛事。

此次比賽球場均依亞巡賽標準與規格呈現，球道全長7255碼，為了讓選手全力發揮精采球技，果嶺與球道都整理至最佳狀況。

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