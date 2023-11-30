天氣預報／東北季風亂4天！今「3區」小心大雨 週六最冷只剩13度
今（30）日東北季風增強，中央氣象署指出，桃園以北、宜蘭從降雨機率就提高，一直到週末，北台灣都是「全天濕涼」的天氣型態，白天高溫落在攝氏20度上下，低溫攝氏15度，週五晚上至週六清晨（12月1日至12月2日）氣溫最低，平地最低氣溫可能降到攝氏13度，中南部早晚溫差仍較大。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻表示，這波東北季風水氣較多，預計會影響到下週日（12月3日），今天基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，且有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
黃恩鴻說明，未來幾天氣溫最低的時間點將會落在週六（12月1日）清晨為，北台灣低溫只有攝氏約15至16度，局部空曠地區更低，可能只有攝氏13度，白天高溫也只有攝氏18至19度，中部低溫則是攝氏16至17度，高溫攝氏25度，南部低溫攝氏18至19度，高溫攝氏27度，提醒中南部地區還是要小心較大溫差。
黃恩鴻提及，下週一（12月4日）東北季風會減弱，北台灣稍回溫，不過大台北及東半部仍有局部短暫雨。下週二（12月5日）又再有另一波東北季風增強，北台灣再度轉涼，不過屆時水氣較少，北部及東半部有局部短暫雨，到下週三（12月6日）僅剩東半部有零星降雨。