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只有一天！7-11美式、拿鐵「買7送4」可寄杯　雙12超商咖啡12送12

▲7-11寄杯咖啡優惠限1天，在12月1日限定，精品拿鐵、美式買7送4，中杯、大杯通通優惠，緊接著還有氣泡美式買2送2接力登場。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯咖啡優惠限1天，在12月1日限定，精品拿鐵、美式買7送4，中杯、大杯通通優惠，緊接著還有氣泡美式買2送2接力登場。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

只有一天的寄杯咖啡優惠快搶！7-11在12月1日限定，精品拿鐵、美式買7送4，中杯、大杯通通優惠，緊接著還有氣泡美式買2送2接力登場；萊爾富迎接雙12購物節，在12月12日起有寄杯咖啡買12送12優惠，相當於半價開喝。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送4，6.4折（原價100元、特價63元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

▲7-11在12月1日推出一日限定精品咖啡買7送4。（圖／業者提供）
▲7-11寄杯咖啡優惠來了！12月1日推出一日限定精品咖啡買7送4。（圖／7-11提供）
📍APP｜12月2日至12月7日

◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）

◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折

◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折

◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折

◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折

▲APP限時6天「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11APP行動隨時取限時6天，還有「雞尾酒風味氣泡咖啡」買2送2。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市｜11月29日至12月12日
於門市超值購買大杯美式6杯，送奧樂雞聯名商品兌換券1張，可任選1款（零錢鑰匙包、防水便攜袋），每人限購一組，限量5000組。

📍門市、APP｜12月12日至12月26日

◾中杯熱美式咖啡買12送12，5折（原價35元、特價18元）

◾中杯冰熱拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

📍門市、APP｜12月12日至113年1月9日

◾大杯熱黑糖奶茶買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）

◾中杯熱焦糖拿鐵買12送10，5.5折（原價50元、特價27元）

◾大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10，5.5折（原價65元、特價35元）

▲萊爾富推出奧樂雞聯名商品加價購活動或購買指定咖啡免費送。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富推出奧樂雞聯名商品加價購活動或購買指定咖啡免費送。（圖／萊爾富提供）

周四降溫喝咖啡！全家聖誕杯塞僅9元　7-11「美式、拿鐵」買7送4

限5天！7-11「大罐麥茶、炒麵」買1送1　全家巧克力6元、雪糕13元

倒數2天！7-11氣泡咖啡「買2送2」可寄杯　星巴克、手搖飲買1送1

今晚急凍12度！全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯　7-11氣泡咖啡買2送2

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