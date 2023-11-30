只有一天！7-11美式、拿鐵「買7送4」可寄杯　雙12超商咖啡12送12

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📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送4，6.4折（原價100元、特價63元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
📍APP｜12月2日至12月7日
◾雞尾酒風味系列氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，5折（原價99元、特價50元）
◾濃萃美式2杯＋明治巧克力2個＝140元，7.1折
◾濃萃拿鐵2杯＋明治巧克力2個＝155元，7.1折
◾大杯精品美式2杯+明治巧克力2個＝155元，7折
◾大杯精品拿鐵2杯+明治巧克力2個＝225元，7.1折
🟡萊爾富
📍門市｜11月29日至12月12日
於門市超值購買大杯美式6杯，送奧樂雞聯名商品兌換券1張，可任選1款（零錢鑰匙包、防水便攜袋），每人限購一組，限量5000組。
📍門市、APP｜12月12日至12月26日
◾中杯熱美式咖啡買12送12，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯冰熱拿鐵買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）
📍門市、APP｜12月12日至113年1月9日
◾大杯熱黑糖奶茶買12送10，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯熱焦糖拿鐵買12送10，5.5折（原價50元、特價27元）
◾大杯熱醇脆黑糖拿鐵買12送10，5.5折（原價65元、特價35元）