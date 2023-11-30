MLB／前洋基王牌Luis Severino 短約1年4億轉戰同城大都會
隨著大聯盟（MLB）自由市場開啟，許多選手也陸續找到新東家，其中根據大聯盟記者Mark Feinsand指出，Luis Severino以1年1300萬美元（約4億台幣），外加200萬美元激勵獎金加盟同城球隊紐約大都會。
記者張志宇/綜合報導
現年已滿29歲的Luis Severino，近兩年飽受傷病所苦都只分別出賽19場比賽，2023球季為洋基出戰19場，18場為先發主投，交出4勝8敗、防禦率6.65、79次三振的成績。
Luis Severino生涯自2015年登上大聯盟後，8年大聯盟生涯都是效力洋基，共出賽141場其中125場為先發登板，繳出54勝37敗、防禦率3.79、788K的成績單，其中2017與2018年可說是Severino的巔峰生涯，這兩季都至少先發31場（2018年為32場），分別拿下14勝6敗、防禦率2.98與19勝8敗、防禦率3.39的成績，其中在2017年更排名當年美聯賽揚獎第3名。
根據美媒《SNY》透露，大都會在搶下Luis Severino後，想要網羅山本由伸的態度依舊沒有轉變，認為簽下Severino就是「開福袋」，看是否能在本季順利頂上第4號或第5號先發。
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