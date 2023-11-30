聖誕2023／歐洲聖誕市集登場！50攤美食爽吃　買樂透券抽歐洲機票

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市集集結眾多歐洲國家，涵蓋各式各樣的正宗歐式耶誕美食包括德式油煎香腸、法式傳統起司、法式鵝肝、義式料理和西班牙前開胃菜等。以聖誕節為靈感的歐式甜點則包括比利時鬆餅、比利時巧克力、法式馬卡龍、義式冰淇淋，義大利聖誕蛋糕潘尼朵尼和立陶宛樹蛋糕等。另外還有各國精選暖心熱紅白酒、生啤酒、葡萄酒、水果酒和非酒精類飲品。
除了好吃好喝的攤位之外，在為期4天的活動中，主舞台將帶來一連串精采的現場表演、音樂會、魔術表演、管弦樂團演奏等。不只這樣，民眾還可參與聖誕主題屋內所舉行的抽獎活動，有機會將各式獎品帶回家，順便跟聖誕老人合影留念。
民眾還可於現場購買聖誕樂透票券，凡參與抽獎就有機會將等各式獎品帶回家，包含由長榮航空所贊助的最大獎，即長榮航空歐洲飛航航點來回機票，樂透票券營收將全額作為慈善募款資金，讓民眾拿禮物的同時也能盡一份心力做慈善。
歐洲聖誕市集創辦人暨台灣法國人協會副會長 Elias Kazi 分享，「今年的市集活動涵蓋更多歐洲國家、更多攤位、更多產品，而且將帶來讓人歎為觀止的舞台表演以及首屆聖誕遊行。」
📍第四屆「歐洲聖誕市集」相關資訊：
日期：2023 年11月30日至12月3日
時間：11:00 AM - 10:00 PM (11月30日下午13:00才開始)
地點：台北市信義區香堤大道廣場與新光三越人行步道
另外也有德國經濟辦事處（簡稱德經處）連續第四年在台灣舉辦的「德國商品X聖誕市集」，將於明日12月1日至12月3日，於圓山花博公園長廊廣場展開。今年總計有85家攤商，包含17家啤酒、4家熱紅酒、5家紅白酒攤商、13家德式美食、12家歐陸料理、7家德國家電以及聖誕裝飾布置與其他精選德國商品等。除了有令人垂涎的歐陸美食、餐車，更有豐富多元的德國商品與親子同樂的趣味活動。
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