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聖誕2023／歐洲聖誕市集登場！50攤美食爽吃　買樂透券抽歐洲機票

▲每年吸引眾多人潮的「歐洲聖誕市集」將於今天將登場，11月30日至12月3日為期4天，於台北信義區香堤大道廣場舉行，集結約50攤美食，也能購買慈善聖誕樂透票券，有機會中長榮航空歐洲飛航航點來回機票。（圖／台灣法國人協會提供）
▲每年吸引眾多人潮的「歐洲聖誕市集」將於今天將登場，11月30日至12月3日為期4天，於台北信義區香堤大道廣場舉行，集結約50攤美食，也能購買慈善聖誕樂透票券，有機會中長榮航空歐洲飛航航點來回機票。（圖／台灣法國人協會提供）

記者葉盛耀/綜合報導

每年吸引眾多人潮的「歐洲聖誕市集」今天下午13:00將登場！由台灣法國人協會主辦，第四屆「歐洲聖誕市集」將從11月30日至12月3日為期4天，於台北信義區香堤大道廣場舉行，市集集結眾多歐洲國家，涵蓋各式各樣的正宗歐式耶誕美食，共計約近50攤，也能購買慈善聖誕樂透票券，有機會中長榮航空歐洲飛航航點來回機票。另外，德國經濟辦事處（簡稱德經處）連續第四年在台灣舉辦的「德國商品X聖誕市集」，也將於明日12月1日至12月3日，於圓山花博公園長廊廣場展開，今年總計有85家攤商。

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歐洲聖誕市集由台灣法國人協會主辦，台北市政府文化局、歐洲經貿辦事處、中華民國外交部、歐洲在台商務協會合辦。如同往年，歐洲聖誕市集的所有活動盈餘將全數捐贈給社團法人中華育幼機構兒童關懷協會，市集結合慈善，為弱勢兒童注入希望的曙光。

▲歐洲聖誕市集由台灣法國人協會主辦，每年吸引相當多人潮。（圖／台灣法國人協會提供）
▲歐洲聖誕市集由台灣法國人協會主辦，每年吸引相當多人潮。（圖／台灣法國人協會提供）
市集集結眾多歐洲國家，涵蓋各式各樣的正宗歐式耶誕美食包括德式油煎香腸、法式傳統起司、法式鵝肝、義式料理和西班牙前開胃菜等。以聖誕節為靈感的歐式甜點則包括比利時鬆餅、比利時巧克力、法式馬卡龍、義式冰淇淋，義大利聖誕蛋糕潘尼朵尼和立陶宛樹蛋糕等。另外還有各國精選暖心熱紅白酒、生啤酒、葡萄酒、水果酒和非酒精類飲品。

▲現場集結約50個攤位，將有各式歐洲美食，包括德式油煎香腸、法式傳統起司、法式鵝肝等。（圖／台灣法國人協會提供）
▲現場將集結大約近50個攤位，有各式歐洲美食，包括德式油煎香腸、法式傳統起司、法式鵝肝等。（圖／台灣法國人協會提供）
除了好吃好喝的攤位之外，在為期4天的活動中，主舞台將帶來一連串精采的現場表演、音樂會、魔術表演、管弦樂團演奏等。不只這樣，民眾還可參與聖誕主題屋內所舉行的抽獎活動，有機會將各式獎品帶回家，順便跟聖誕老人合影留念。

民眾還可於現場購買聖誕樂透票券，凡參與抽獎就有機會將等各式獎品帶回家，包含由長榮航空所贊助的最大獎，即長榮航空歐洲飛航航點來回機票，樂透票券營收將全額作為慈善募款資金，讓民眾拿禮物的同時也能盡一份心力做慈善。

▲民眾還可於現場購買聖誕樂透票券，凡參與抽獎就有機會將等各式獎品帶回家，包含長榮航空歐洲飛航航點來回機票。（圖／資料照，長榮航空提供）
▲民眾還可於現場購買聖誕樂透票券，凡參與抽獎就有機會將等各式獎品帶回家，包含長榮航空歐洲飛航航點來回機票。（圖／資料照，長榮航空提供）
歐洲聖誕市集創辦人暨台灣法國人協會副會長 Elias Kazi 分享，「今年的市集活動涵蓋更多歐洲國家、更多攤位、更多產品，而且將帶來讓人歎為觀止的舞台表演以及首屆聖誕遊行。」

▲2023年「歐洲聖誕市集」攤位圖。（圖／台灣法國人協會提供）
▲2023年「歐洲聖誕市集」攤位圖。（圖／台灣法國人協會提供）
📍第四屆「歐洲聖誕市集」相關資訊：
日期：2023 年11月30日至12月3日
時間：11:00 AM - 10:00 PM (11月30日下午13:00才開始)
地點：台北市信義區香堤大道廣場與新光三越人行步道

另外也有德國經濟辦事處（簡稱德經處）連續第四年在台灣舉辦的「德國商品X聖誕市集」，將於明日12月1日至12月3日，於圓山花博公園長廊廣場展開。今年總計有85家攤商，包含17家啤酒、4家熱紅酒、5家紅白酒攤商、13家德式美食、12家歐陸料理、7家德國家電以及聖誕裝飾布置與其他精選德國商品等。除了有令人垂涎的歐陸美食、餐車，更有豐富多元的德國商品與親子同樂的趣味活動。

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