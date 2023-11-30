休戰最後一天　哈瑪斯再交16人質以色列釋放30囚

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路透社報導，哈瑪斯（Hamas）將這些平民交給紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross, ICRC），並以車輛將他們載至以色列，重演過去6天敵對雙方在人道暫停期間出現的場景。
卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在聲明中表示，根據卡達斡旋的休戰協議交換條件，今天將有30名巴勒斯坦人獲釋，包括16名未成年者與14名女性。
法新社報導，以色列監獄當局稍後在聲明中說，今天深夜有30名男性和女性囚犯從一些監獄設施中獲釋。
安薩里說，哈瑪斯釋放的人員包括2名俄羅斯公民與4名泰國公民；另外10名獲釋的以色列公民中包含5名雙重國籍者，分別為1名具有雙重國籍的荷蘭公民，也是未成年者，還有3名具有雙重國籍的德國公民，與1名具有雙重國籍的美國公民。
哈瑪斯槍手10月7日殺入以色列南部大開殺戒，以色列稱有1200人遭到殺害，另有約240人遭擄為人質，其中16人今天獲釋。根據加薩衛生當局說法，以色列隨後轟炸加薩進行報復，造成超過1萬5000名加薩人喪命。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稍早確認，今晚獲釋的兩名俄羅斯女子為50歲的特魯帕諾夫（Yelena Trupanov）與73歲的塔蒂（Irena Tati）。哈瑪斯武裝支翼發布的影片顯示，這兩名女子被移交給紅十字國際委員會，並被載離加薩走廊。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1121130
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