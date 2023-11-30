《紅人榜》柯辰勳猝逝！生前身體不穩畫面曝　母求監視器遭拒

于美人奔柯辰勳靈堂哀悼　見牌位淚崩「一個鮮活生命變成一張紙」

▲于美人（左）和許常德到柯辰勳靈堂致意，她見到柯的牌位忍不住淚崩：「一個鮮活的生命突然變成一張紙」。（圖／于美人臉書）
▲于美人（左）和許常德到柯辰勳靈堂致意，她見到柯的牌位忍不住淚崩：「一個鮮活的生命突然變成一張紙」。（圖／于美人臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

從選秀節目《超級紅人榜》出道的歌手柯辰勳，27日猝逝得年20歲。昨（29）日深夜，節目主持人于美人透露，她和評審許常德一同到柯辰勳靈堂前致意，看到他的牌位，于美人當場淚崩痛喊：「一個鮮活的生命突然變成一張紙。」

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▲20歲《超級紅人榜》男星柯辰勳，昨（28）日卻驚傳陳屍在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店更衣室內的廁所，初判死因爲心血管疾病。（圖／翻攝自柯辰勳粉絲團）
▲《超級紅人榜》男星柯辰勳於27日猝逝，得年20歲。（圖／翻攝自柯辰勳臉書）
于美人得知柯辰勳死訊後，曬出他比賽片段，直呼「想你了！我愛你的方式就是好好活下去！讓你一直活在我的記憶裡，假裝你只是去了遠方。」昨日深夜，于美人透露她和許常德來到宜蘭柯辰勳靈堂前，「看著寫著你名字的牌位，感覺很不真實，一個鮮活的生命突然變成一張紙」。她表示看到一旁的許常德向柯辰勳揮手說再見，「我止不住的淚水模糊了雙眼，就這樣道別了嗎？辰勳，祝福你去到更好的地方！」她也向柯辰勳喊話，「關於你的後事不用擔心，我們都把你當成家人。」

▲▼許常德（上下圖右）憶起和柯辰勳互動。（圖／翻攝自柯辰勳臉書）
▲許常德（右）親自來到柯辰勳靈堂前致意。（圖／翻攝自柯辰勳臉書）
于美人貼文一出後，節目主持人蔡昌憲也留言回應「明天昌憲哥去看你」，柯辰勳年僅20歲就天人永隔，粉絲也悲痛不捨表示，「一個唱歌很獨特的孩子突然的離開真的很捨不得」、「謝謝美人姐跟阿德老師的協助，相信辰勳能夠安心的離開」、「一路好走！永遠記得《超級紅人榜》有這麼一個可愛的開心果」。


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