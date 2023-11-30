于美人奔柯辰勳靈堂哀悼 見牌位淚崩「一個鮮活生命變成一張紙」
從選秀節目《超級紅人榜》出道的歌手柯辰勳，27日猝逝得年20歲。昨（29）日深夜，節目主持人于美人透露，她和評審許常德一同到柯辰勳靈堂前致意，看到他的牌位，于美人當場淚崩痛喊：「一個鮮活的生命突然變成一張紙。」
記者薛羽彤／綜合報導
于美人得知柯辰勳死訊後，曬出他比賽片段，直呼「想你了！我愛你的方式就是好好活下去！讓你一直活在我的記憶裡，假裝你只是去了遠方。」昨日深夜，于美人透露她和許常德來到宜蘭柯辰勳靈堂前，「看著寫著你名字的牌位，感覺很不真實，一個鮮活的生命突然變成一張紙」。她表示看到一旁的許常德向柯辰勳揮手說再見，「我止不住的淚水模糊了雙眼，就這樣道別了嗎？辰勳，祝福你去到更好的地方！」她也向柯辰勳喊話，「關於你的後事不用擔心，我們都把你當成家人。」
于美人貼文一出後，節目主持人蔡昌憲也留言回應「明天昌憲哥去看你」，柯辰勳年僅20歲就天人永隔，粉絲也悲痛不捨表示，「一個唱歌很獨特的孩子突然的離開真的很捨不得」、「謝謝美人姐跟阿德老師的協助，相信辰勳能夠安心的離開」、「一路好走！永遠記得《超級紅人榜》有這麼一個可愛的開心果」。