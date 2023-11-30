▲迷信偏方，擔心西藥副作用堅持骨質疏鬆不用藥　鹿港50歲女髖部膝蓋全骨折

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擔心用藥副作用反而招來更大傷害 骨質疏鬆後骨折易誘發併發症致命彰化基督教醫院骨科部主治醫師陳志鎧表示，骨質疏鬆平常幾乎沒有徵兆，通常都是就醫後發現骨折，也意外發現骨質疏鬆。一旦醫師建議用藥治療，多數病人會提出質疑，骨折治療好就好，為什麼要一直吃藥？更多的是擔心副作用傷害身體！但事實是骨質疏鬆造成的骨折，不只手術較困難，也容易有併發症的產生，例如髖部骨折後，有將近一半的人不良於行，嚴重者甚至需要一段時間臥床，併發肺炎，褥瘡，蜂窩性組織炎，或是敗血症等致命問題。
陳志鎧醫師進一步說明，正常骨質密度T值為-1以上，-1到-2.5之間為骨量缺少，小於-2.5為骨質疏鬆，-3以下則為嚴重性骨質疏鬆，為骨折的高危險性患者！此50多歲個案即便接連發生多處骨折，仍不願意接受骨質疏鬆治療，最後因生活照護十分不便，在家屬勸說下勉強接受骨密度檢查，果不其然T值僅-3.8！不外乎年年骨折！
高風險族群應及早關心骨質健康 早期診斷早期治療陳志鎧醫師再次強調，人體骨質從35歲之後開始走下坡，如果是骨質疏鬆的高風險民眾就該及早接受檢查：包含早發性停經，65歲以上的女性，70歲以上的男性，就要小心骨質受荷爾蒙與年紀影響，造成的大量流失；此外生活作息不正常，喜歡靠大量咖啡或者是含糖飲料提神的夜貓子，或是患有糖尿病，甲狀腺疾病，也都是高風險族群。
陳志鎧醫師也說，骨質疏鬆診斷目前標準檢查為DXA雙能量骨質密度檢測儀，當檢測T值小於或等於-2.5，就是骨質疏鬆，就應該接受治療；如果是-1到-2.5之間，骨量缺少的患者，也可以考慮預防性用藥；如果骨質正常的患者，平常也應規律生活和運動，適切的補充鈣片和維他命D，以減緩骨質的流失。
促進骨質生成已成骨鬆治療趨勢 長期用藥才能穩定骨質健康目前健保給付兩類藥物，分別為減少骨質流失與促進骨質生成：傳統藥物為減少骨質流失，可以擋住骨頭流失，但因為新生骨頭較緩慢，導致新舊骨頭交陳，骨質相對硬脆不健康。促進骨質生成是新一代的藥物，不只能加快骨質的生成，還能加速老舊骨頭的移除，所以新生的骨頭相對傳統藥物所產生的骨頭較為穩固。目前世界骨質疏鬆治療的趨勢已是超前佈署的概念：當T值小於-3.0或是不小心跌倒就有骨折產生的患者，就建議直接使用促進骨質生成的藥物；但台灣健保給付規定仍較嚴苛，須曾經使用減少骨質流失藥物但效用不佳，T值小於-3.0外，還要加上合併兩處骨折才核可給付。
陳志鎧醫師提醒，不管是哪一種治療骨質疏鬆的藥物，有使用藥物就是比沒有使用來的有保護骨質的效果！而且骨質疏鬆症和糖尿病與高血壓一樣，都是慢性病的一種，需要持續的治療，最忌中斷！一旦停藥，不只骨質會流失打回原點，還有可能引發更厲害的骨折，造成手術的複雜與困難。2023年骨質疏鬆症、骨關節炎和肌肉骨骼疾病世界大會(WCO-IOF-ESCEO)最新研究指出，在美國大型醫療保險資料庫(Medicare)，分析近50萬名接受治療骨鬆病患，骨質疏鬆的長期治療不只有助降低骨折發生機率，還有延續壽命與生活品質的邊際效益。
治療骨質疏鬆需多科合併照護 有助減少共病危害生命陳志鎧醫師提到，治療骨質疏鬆不只侷限在骨科，許多內分泌疾病，腎臟病也會導致骨質流失，導致許多共病且惡化。目前彰化基督教醫院整合多個科別，且有中西醫共同照護，委由個管師協助病患，除了提醒回診用藥外，也會協助瞭解是否有相關併發症的產生，聯繫多個科別一同治療，提倡全人醫療照護，讓病人能整體性維持健康，盡快遠離骨質疏鬆造成的不便與危害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60064
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