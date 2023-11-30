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迷信偏方，擔心西藥副作用堅持骨質疏鬆不用藥　鹿港50歲女髖部膝蓋全骨折

▲迷信偏方，擔心西藥副作用堅持骨質疏鬆不用藥　鹿港50歲女髖部膝蓋全骨折
▲迷信偏方，擔心西藥副作用堅持骨質疏鬆不用藥　鹿港50歲女髖部膝蓋全骨折

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】在台灣民間流傳許多偏方，訛傳以形補形的療效，目前依然有民眾深信不疑！在骨質疏鬆症已成為文明病的今日，部分病患因為擔心長期使用西藥所帶來副作用，依賴這些民間偏方，最後反而陷入反覆骨折危機。一名居住在鹿港的50多歲女性，因經常腰酸背痛到醫院求助，發現罹患骨質疏鬆導致脊椎多處壓迫性骨折，願意接受手術但不願治療骨質疏鬆，堅持使用民間偏方。幾個月後，在一次不小心的跌倒，導致雙側髖部與膝蓋都骨折，患者才終於點頭同意用藥治療。

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擔心用藥副作用反而招來更大傷害　骨質疏鬆後骨折易誘發併發症致命

彰化基督教醫院骨科部主治醫師陳志鎧表示，骨質疏鬆平常幾乎沒有徵兆，通常都是就醫後發現骨折，也意外發現骨質疏鬆。一旦醫師建議用藥治療，多數病人會提出質疑，骨折治療好就好，為什麼要一直吃藥？更多的是擔心副作用傷害身體！但事實是骨質疏鬆造成的骨折，不只手術較困難，也容易有併發症的產生，例如髖部骨折後，有將近一半的人不良於行，嚴重者甚至需要一段時間臥床，併發肺炎，褥瘡，蜂窩性組織炎，或是敗血症等致命問題。

陳志鎧醫師進一步說明，正常骨質密度T值為-1以上，-1到-2.5之間為骨量缺少，小於-2.5為骨質疏鬆，-3以下則為嚴重性骨質疏鬆，為骨折的高危險性患者！此50多歲個案即便接連發生多處骨折，仍不願意接受骨質疏鬆治療，最後因生活照護十分不便，在家屬勸說下勉強接受骨密度檢查，果不其然T值僅-3.8！不外乎年年骨折！

高風險族群應及早關心骨質健康　早期診斷早期治療

陳志鎧醫師再次強調，人體骨質從35歲之後開始走下坡，如果是骨質疏鬆的高風險民眾就該及早接受檢查：包含早發性停經，65歲以上的女性，70歲以上的男性，就要小心骨質受荷爾蒙與年紀影響，造成的大量流失；此外生活作息不正常，喜歡靠大量咖啡或者是含糖飲料提神的夜貓子，或是患有糖尿病，甲狀腺疾病，也都是高風險族群。

陳志鎧醫師也說，骨質疏鬆診斷目前標準檢查為DXA雙能量骨質密度檢測儀，當檢測T值小於或等於-2.5，就是骨質疏鬆，就應該接受治療；如果是-1到-2.5之間，骨量缺少的患者，也可以考慮預防性用藥；如果骨質正常的患者，平常也應規律生活和運動，適切的補充鈣片和維他命D，以減緩骨質的流失。

促進骨質生成已成骨鬆治療趨勢　長期用藥才能穩定骨質健康

目前健保給付兩類藥物，分別為減少骨質流失與促進骨質生成：傳統藥物為減少骨質流失，可以擋住骨頭流失，但因為新生骨頭較緩慢，導致新舊骨頭交陳，骨質相對硬脆不健康。促進骨質生成是新一代的藥物，不只能加快骨質的生成，還能加速老舊骨頭的移除，所以新生的骨頭相對傳統藥物所產生的骨頭較為穩固。目前世界骨質疏鬆治療的趨勢已是超前佈署的概念：當T值小於-3.0或是不小心跌倒就有骨折產生的患者，就建議直接使用促進骨質生成的藥物；但台灣健保給付規定仍較嚴苛，須曾經使用減少骨質流失藥物但效用不佳，T值小於-3.0外，還要加上合併兩處骨折才核可給付。

陳志鎧醫師提醒，不管是哪一種治療骨質疏鬆的藥物，有使用藥物就是比沒有使用來的有保護骨質的效果！而且骨質疏鬆症和糖尿病與高血壓一樣，都是慢性病的一種，需要持續的治療，最忌中斷！一旦停藥，不只骨質會流失打回原點，還有可能引發更厲害的骨折，造成手術的複雜與困難。2023年骨質疏鬆症、骨關節炎和肌肉骨骼疾病世界大會(WCO-IOF-ESCEO)最新研究指出，在美國大型醫療保險資料庫(Medicare)，分析近50萬名接受治療骨鬆病患，骨質疏鬆的長期治療不只有助降低骨折發生機率，還有延續壽命與生活品質的邊際效益。

治療骨質疏鬆需多科合併照護　有助減少共病危害生命

陳志鎧醫師提到，治療骨質疏鬆不只侷限在骨科，許多內分泌疾病，腎臟病也會導致骨質流失，導致許多共病且惡化。目前彰化基督教醫院整合多個科別，且有中西醫共同照護，委由個管師協助病患，除了提醒回診用藥外，也會協助瞭解是否有相關併發症的產生，聯繫多個科別一同治療，提倡全人醫療照護，讓病人能整體性維持健康，盡快遠離骨質疏鬆造成的不便與危害。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60064

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