日本澡堂自信推「豚骨拉麵湯浴池」！眾狂轟噁心 隔天急宣布取消
日本拉麵湯濃又美味，是許多老饕熱愛的美食之一。不過東京一間老字號澡堂「小杉湯」，竟與當地拉麵店合作，在浴池內加入豚骨高湯，推出期間限定「博多豚骨拉麵湯浴池」。畫面曝光後立即引起眾人討論，不少人都傻眼直呼「太噁心了吧」，小杉湯面對接踵而來的負評，事隔一天就決定取消「博多豚骨拉麵湯浴池」活動。
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《J-CAST NEWS》報導，東京都高圓寺地區一間老字號澡堂「小杉湯」，日前在社群平台X（推特前身）發文寫下「我們，開始煮湯了」，並預告將在11月28日、29日與拉麵店「健太拉麵」合作，推出期間限定的「博多豚骨拉麵湯浴池」。
小杉湯同時曬出一段影片，只見畫面中工作人員正拿著湯勺，不斷在浴池中加入豚骨高湯，一旁還有另一名工作人員正在攪拌均勻。小衫湯指出，「博多豚骨拉麵湯浴池」是加入豚骨白湯湯粉，因為是泡澡用的浴池，味道不會太濃厚，但是香氣十足。
消息曝光後，立即引起網友熱議，不少人傻眼直呼「那裡是公共澡堂欸」、「為什麼要做這種口味的浴池啊」、「在豚骨湯裡泡澡？我有看錯嗎」。但也有人支持店家的創意活動，「我覺得很吸引人啊」、「想試試看」。
在兩極輿論之下，小衫湯29日上午刪除了「博多豚骨拉麵湯浴池」的相關貼文，並針對大眾質疑的衛生問題發聲明，解釋前一晚已經用高濃度消毒劑清理澡堂設備，衛生工作準備得相當充分，但為了讓客人安心，仍決定取消「博多豚骨拉麵湯浴池」活動，希望大家能諒解。