碧昂絲一身銀被批想「漂白」！69歲母看不下去反擊　轟愚蠢又無知

42歲的西洋天后碧昂絲（Beyoncé）今年成為獲得最多葛萊美獎的音樂人，創造歷史紀錄，近來推出演唱會電影《Renaissance: A Film by Beyonce》，她近日出席首映會時，身穿一襲銀色緊身禮服，外加一頭金色長髮，有網友因此批評她「看起來太白了」，質疑碧昂絲想「漂白」，扯出種族歧視，碧昂絲69歲的媽媽看不下去，特別發長文反擊。
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碧昂絲的媽媽蒂娜在貼文中指責批評女兒美白皮膚的人，是「愚蠢」、「無知」且帶著「自我憎恨」的，蒂娜也解釋為何碧昂絲會以這樣的造型現身，「《Renaissance: A Film by Beyonce》整個主題都是銀色的，銀色的頭髮、銀色的地毯，你們這些人竟然就這樣認為她想成為一個白人女性，然後漂白她的皮膚？」
蒂娜提到，碧昂絲在2019年時推出歌曲〈BROWN SKIN GIRL〉，就是在為不同膚色的人種發聲，據《BBC》報導，碧昂絲也曾經提到該曲的一段歌詞「Brown skin girl／ Your skin just like pearls／The best thing in the world」（譯：棕色皮膚的女孩，妳的皮膚像珍珠，是世界上最美好的事情），對黑人來說有極大的意義：「當我看到父親們為女兒們唱著〈BROWN SKIN GIRL〉，我知道我的女兒也能有同樣的機會，她會感到自信，可以不必把辮子放下來，她可以把頭髮梳成爆炸頭，她可以閃閃發光展示她棕色的皮膚，這就是我創作音樂的原因。」