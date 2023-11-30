中國領導面臨內部挑戰！蔡英文分析：不是考慮大規模犯台時機

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紐時「交易錄峰會」創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中詢問，美國總統拜登和中國領導人習近平主席於亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間會談後，蔡英文如何評估中國犯台的風險？
蔡英文回應，台灣的確面臨越來越多軍事恫嚇、灰色地帶活動、網路攻擊和資訊操控，面對這些威脅，台灣人民仍保持冷靜，有評論甚至認為我們可能「過度冷靜」，其實，台灣人民相當明瞭當前局勢，「我們將持續盡最大努力強化防衛能力和社會韌性」。
蔡英文提到，她知道很多人想討論可能的時間表，在最近與拜登的會談中，習先生已經給出答案，「我認為國際社會已經達成共識，和平穩定的兩岸關係符合各方的最佳利益」。
索肯追問，習近平確實重申統一台灣的意圖，不過他希望和平統一，如果真的發生，您認為會是怎樣的情況呢？蔡表示，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，「我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機」。
索肯又問，因為中國目前面臨的經濟挑戰嗎？蔡說，主要是因為國內經濟、金融和政治挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。
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