美GDP亮眼拉抬美元！市場觀望PCE數據 新台幣早盤升翻貶破31.3元
美國上修今（2023）年第3季經濟成長數據，緩解市場對經濟衰退的擔憂，不過，美國聯準會（Fed）官員最新談話，引發對於貨幣緊縮政策將維持多久的疑問，美股漲跌，美元指數自低點回升，市場轉而觀望即將公布的美國個人消費開支物價指數（PCE）數據，亞洲主要貨幣兌美元盤整，新台幣兌美元在前一交易日狂升2.18角之後，今（30）日早盤則先升後貶，並一度貶回31.305元，目前在31.28元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美元指最從低點102.47反彈回升到102.82，目前在102.78附近震盪，亞洲主要貨幣日圓今日早盤從146.82拉回至147.24兌1美元，目前在147.02附近盤整，韓元兌美元亦從1288.64拉回至1283.55附近，目前在1288.99震盪，而離岸人民幣兌美則在7.1338至7.1437間盤整。
至於新台幣兌美元在前一交易日大升2.18角之後，今日早盤以31.24元、升值1分開出，不過，在美元指數低點回升及台股續攻無力之下，升幅有限，目前最高來到31.225元，升值2.5分，之後就翻貶，一度貶回31.305元，貶值5分，目前在31.28元震盪整理。