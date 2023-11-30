上班族女性注意！「工作過頭」小心尿失禁　年輕自救技巧一次看

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書田診所泌尿科主任醫師張雲筑指出，「應力性尿失禁」主要與尿道阻力不足及骨盆底肌肉支撐力減弱有關，且年齡增長、腹壓長期增加也會提高發生風險，如體重偏重、慢性咳嗽、慢性便秘等，以及造成婦女懷孕造成骨盆腔內結構大幅度改變、經骨盆腔手術後患者也是高風險族群。
此外，張雲筑指出，許多民眾因為工作不知不覺養成憋尿、少喝水的習慣，過一會又會想起來又一次補充大量水份，變成「牛飲」、一次喝超過300毫升的水，也因為大量水份攝取，腎臟感受滲透壓變化很大，就一次分泌大量的尿液並釋出到膀胱、產生尿意，如果憋著，憋久就來不及跑廁所漏出來。
張雲筑也提到，除了應力性尿失禁外，也有年輕女性因為「其他疾病因素」出現尿失禁情況，如尿路感染、結石、腫瘤等，很多個案也不是單純的應力性尿失禁，而是膀胱過度敏感合併急迫性尿失禁，造成日常尿失禁的表徵，此時會建議民眾儘速到泌尿科就醫。
📍輕症先做「3件事」自我保健
但若只是咳嗽、打噴嚏、抬重物時才有小便失禁的輕度症狀，張雲筑建議，民眾可以先從自我保健做起，包括建立適當喝水及排尿習慣，每小時飲水100至200毫升即可、每1.5到2小時將膀胱中的尿排空，避免膀胱蓄積過多的尿液，並通過高纖飲食避免慢性便秘，落實體重控制及循序漸進的適量運動等。
在運動方面，張雲筑說，除了深蹲、棒式等重量訓練之外，也可以嘗試有氧運動，或通過「凱格爾運動」來訓練骨盆底肌。
台灣尿失禁防治協會提醒，進行凱格爾運動前，應先把膀胱內的尿液清空，並避免在飯前、飯後練習，每個訓練階段週期為2週，通常訓練8週後會出現效果，訓練時務必評估自身身體狀況，若出現下背疼痛或其他不適，請諮詢醫師後再繼續練習。