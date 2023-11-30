雙邊互訪盼破200萬人！台灣和越南簽觀光備忘錄　合作邁入第十年

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台越觀光合作會議自2012年起辦理至今邁入第十屆，由交通部觀光署及越南國家旅遊總局每年輪流舉辦，為台灣唯一由雙邊政府舉辦的觀光會議，本次觀光合作會議由越方主辦，並於清化省辦理，台方縣市政府、航空公司、觀光相關協會、旅行業、學校等34人參加，會議結論將「支持受邀方參加美食交流活動」、「提升兩國觀光宣傳之規模」、「雙方組織代表團互訪並協調航空公司開闢航線」、「輔導TVA及VITA結合雙邊觀光業者推出送客計畫」等方面促進雙邊交流，亦公布第十一屆台越觀光合作會議將於2024年假台中市舉辦。
我國觀光署表示，為了搶攻國際旅客市場，除了推動加速擴大吸引國際觀光客方案，提出包括自由行旅客及團體旅遊旅客獎勵措施外，針對越南市場著重以爭取公司獎勵旅遊、包機補助及空海聯營旅遊等獎助方案，以積極吸引越南旅客及越南旅行業者組團來台。
根據官方數據顯示，台灣與越南交流密切，2019年雙邊互訪人次超過120萬，越南來台為40萬5,396人次，2023年1至9月越南來台人次也逼近30萬，超越新加坡、馬來西亞及泰國為東南亞最高，亦為全世界來台第五大市場，十分具有發展潛力。美國雜誌Global Traveler公布2022年「休閒生活風格獎」，台灣台北第5度獲選「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，在在證明台灣是值得一遊的旅遊地。除豐富多元的景點及美食外，注重健康、安全與環保永續，更是台灣的優勢和旅遊軟實力。期待透過本次備忘錄的簽訂，招攬更多越南民眾來台感受幸福魅力，再創台越旅遊人次新高峰。