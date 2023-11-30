吳欣盈嗆「當記者有問爸媽嗎？」 媒體人諷：來幫柯文哲扣分
民眾黨總統參選人柯文哲與立委吳欣盈搭檔參選2024大選，吳欣盈昨（29）日被記者問到是否曾與家人討論過參選的事情，卻當場以中英文、台語反問，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」對此，媒體人羅旺哲直言，吳欣盈面對媒體時「沒有準備好」，「說白了，這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」
記者陳佩君／台北報導
吳欣盈昨天赴桃園替黨籍立委參選人賴香伶站台，有媒體詢問吳欣盈，是否曾與家人討論過參選一事，吳欣盈則以中英文及台語反問，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」並接續說，大家都幾歲的人，出門做什麼決定，每個成年人都要自己為自己的事情負責任，隨後，還問記者是否剝削女權，「父權社會都要問男人、父親，女生才能做決定嗎？」
對此，羅旺哲在臉書表示，吳欣盈的回答，支持者可能會聽得很爽，但跳脫同溫層後，凸顯出的問題，才是危機，很明顯，吳欣盈面對媒體時「沒有準備好」、甚至民眾黨幕僚「也在狀況外」，講了無法幫自己加分的答案。
羅旺哲說，他也是記者出身，看了好幾次記者提問，光就提問本身，並不覺得提問有什麼不妥，也是很多政治人物在做重大決定時，會被問到的「必考題」。
羅旺哲認為，記者並無冒犯之意，反倒是吳欣盈，他覺得很可惜，沒有好好把握住曝光機會，「讓更多人了解妳、甚至了解民眾黨的想法」，「說白了，這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」