MLB／大谷翔平爭奪戰將揭曉！美記透露冬季會議結束前決定新東家
大谷翔平在今年大聯盟（MLB）自由市場，已經成為各隊爭搶的大咖選手，在今（29日）根據大聯盟記者Jon Heyman表示，「大谷翔平將在12月6日冬季會議結束前，決定與哪支球團簽約。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Heyman在作客《Bleacher Report》節目時表示，「我認為大谷翔平可能在冬季會議上確定新東家，這是我目前收到的消息，雖然無法確切保證，但已經有多隊高管向我表示，認為大谷翔平會在冬季會議結束前決定好新東家。」
Jon Heyman更透露洛杉磯道奇、舊金山巨人、芝加哥小熊、多倫多藍鳥、波士頓紅襪是最有可能簽下大谷翔平的5支球隊，預計不到一週時間，就能得知大谷翔平將決定加盟哪支球隊。
有關大谷翔平的新東家傳聞，雖已有多支球隊承諾願意開出巨額合約，但大谷翔平仍未做出決定，據了解錢依舊不是大谷的首要考量，大谷更在乎球隊的未來、規劃，甚至是否能在未來幾年衝冠，比起合約價值大谷翔平更在乎自己與球隊的契合度。
大谷翔平本季拿下10勝、敲出44轟，連續兩個賽季勝投和全壘打都達兩位數，是大聯盟史上第1人，也是大谷繼2021年賽季後，第二度以全票之姿摘得美國聯盟MVP。
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