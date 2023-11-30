機車騎士小心了！竊嫌5秒扳開置物箱差點得手9千元

高雄１名陳姓男子數次在公園內，利用夜間監視器死角及光線暗處偷竊民眾機車置物箱，因夜間光線昏暗造成偵辦困難，轄區警方隨即成立專案小組，經擴大調閱監視器發現竊嫌僅5秒就扳開置物箱，隨即鎖定１名54歲具有竊盜遭通緝前科的陳姓男子後，埋伏逮人，趁其又一次下手行竊時將其逮捕，因其有多項前科及清查涉及多項竊盜案件，警方向高雄地檢聲請羈押，預防再次犯案。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局鳳山分局新甲派出所日前接獲民眾報案，稱機車停在衛武營公園的停車場，放在置物箱內皮夾4000元現金遭竊，經擴大調閱監視器後鎖定對象，發現竊嫌為高雄地檢署112年8月1日發布之竊盜通緝犯陳姓男子(54歲)及他作案時騎乘的機車。
經過數天埋伏員警於11月28日17時，發現陳嫌又伺機尋找目標犯案，當場目擊及蒐證陳嫌徒手扳開一部機車置物箱，從內竊取皮夾一個(內有證件、提款卡及現金新臺幣9000元)，隨即當場逮捕犯嫌。
被害人陳女除當場清點財物無誤外，也了解「錢要隨身攜帶」，後經警方擴大清查，發現陳嫌另涉三起機車財物遭竊盜案，依竊盜罪及通緝犯移送高雄地檢偵辦。
鳳山分局呼籲民眾，「防竊做得好，財產有保障」，無人看管的場所應保持上鎖，貴重物品也務必妥適保管，勿放置於顯眼處，另離開車輛時，務必再三確認有無將隨身財物保管好、確認是否將車輛上鎖完全及將車鑰匙帶走，如此才得以避免成為竊賊的行竊目標，更有效的保障財產安全。