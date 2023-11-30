▲睽違10年爆出4新生兒染「退伍軍人病」 疑水源汙染

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嚴查4家院所用水設備羅一鈞表示，國內10年來沒有新增新生兒感染退伍軍病病例，今年出現2男、2女共4名新生兒確診，分別於今年2月至10月，約出生後6至10天內出現發燒、呼吸喘、食慾及活動力下降等症狀，經醫院通報並採檢送驗後確診。衛生單位已完成疫情調查並採集環境檢體送驗，經比對檢體發現感染菌株為同源菌株，驗到的地方包括洗奶瓶區、嬰兒室飲水機、水塔等地方。
後續追蹤該其出生後照護院所共4家同期照護之新生兒均無疑似症狀，目前4名感染新生兒均已康復出院，另4家院所亦更換或停用相關用水設備，同時進行管路及環境清消與採檢複驗，確認複驗陰性才重啟前述設備。
據疾管署監測資料，截至11月22日止，今年共累計334例退伍軍人病確定病例，其中326例本土病例及8例境外移入病例；本土病例中，男性243例（占75%），年齡以50歲以上299例（92%）為多，其中4例0歲新生兒個案。
▲▼高風險族群為年長者、吸菸、有慢性病與免疫低下者。（疾管署提供）
注意泡奶不低於70度三軍總醫院特聘醫師張峰義指出，退伍軍人病為感染退伍軍人菌引起的較嚴重疾病，退伍軍人菌普遍存在於天然及人工水體環境中，主要是經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴因而致病，不會以人傳人方式傳播，但致病性與人體免疫狀況相關，高風險族群包括年長、吸菸、慢性病（如糖尿病、慢性肺病、腎臟病、惡性腫瘤等）、免疫低下者。
新生兒感染較為少見，據國際相關文獻，新生兒感染退伍軍人菌的途徑主要是暴露於會產生蒸霧或氣霧之治療或設施、經水中生產、嗆入或吸入污染的水等途徑感染，若發生肺炎其臨床表現與其它病原菌引發的症狀相近，鑑別診斷難度較高，呼籲臨床醫師提高警覺，如遇新生兒肺炎個案時，應評估暴露風險，將退伍軍人病納入鑑別診斷，以利早期診斷治療。
張峰義提醒，退伍軍人病目前尚無疫苗可預防，為確保用水安全，針對高風險環境定期清洗及消毒，可將感染退伍軍人菌的風險降到最低。營業場所應定期清潔消毒水塔、蓄水池、用水管線及水龍頭、蓮蓬頭、冷卻水塔、飲水機等用水設施，特別是大型工業用冷卻水塔、溫泉、三溫暖等設備環境，建議於定期清消後進行退伍軍人菌檢測。為預防因不慎將帶菌水吸入或嗆入呼吸道導致肺炎，免疫力低下族群應避免接近會產生水霧的設施。此外飲用水應澈底煮沸，冷水亦需於煮沸後置涼。
對於預防新生兒染病，醫師提醒配製新生兒或嬰幼兒的配方奶時，用品應清潔消毒，且泡奶粉不可低於70度才能殺滅退伍軍人菌，並應避免途中添加冷水，應煮沸後置放至適合溫度再沖泡奶粉。
▲▼新手爸媽泡奶務必高於70度。（疾管署提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60026
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