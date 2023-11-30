馬斯克為反猶言論道歉 被撤廣告不忘嗆企業：X你的滾
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前在X上，回覆一篇被認為具有反猶太主義陰謀論的貼文，引發輿論撻伐，許多知名企業，如迪士尼、華納兄弟、蘋果等都宣布暫停在X平台（前稱為推特）上投放廣告。也許是為了平息爭議，馬斯克近日前往以色列訪問，並在接受節目訪問時公開道歉，但也不忘砲轟撤廣告的公司，要他們「滾蛋」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，馬斯克在出席《紐約時報》舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）時表示，那則被砲轟為反猶太主義的推文，可能是他做過「最糟糕的事」，他對此感到抱歉，坦言自己相當愚蠢，所以他也盡力在澄清，強調自己不是反猶太主義。
不過對於因此從X平台撤廣告的企業，馬斯克也沒什麼好話，直言自己不需要他們來下廣告：「如果有人要利用廣告或錢來勒索我，那就X你的滾。X，你，的，滾。」甚至點名迪士尼執行長艾格（Bob Iger），說：「嘿，鮑伯，如果你在台下的話，這就是我的感受。」
馬斯克還在談話中表示，不介意被人討厭，因為「想要被人喜歡才是真正的弱點。」身穿皮質夾克、黑色牛仔褲，脖子上還戴著訪問以色列時，人質家屬所送項鍊的他，說著今年真是地獄般的一年，並承認有時自己確實會「說錯話」。