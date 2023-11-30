白雲家中跌倒傷到頸椎「宛如殘廢」 花85萬開刀換3個人工椎間盤
53歲資深男星白雲，數月前在家中「仆街」造成頸椎受傷，緊急住院開刀嚇壞眾人。他上年代新聞《聚焦2.0》提到受傷過程，坦言原以為只是一般跌倒，沒想到竟造成椎間盤突出，一度雙手無力「宛如殘廢」。最終他花費85萬，開刀換了3個人工椎間盤，休養至今目前恢復狀況良好。
記者黃盈容/綜合報導
白雲回想「仆街」過程仍是心有餘悸，他透露，幾個月前的某天半夜，突然要去車上拿東西，不巧被家裡的電線絆到腳，整個人直接倒下，剛好家裡又有台階，當下撞到手跟頭部，痛到在原地20分鐘都無法動彈，後來用盡「蠻荒之力」好不容易才回到客廳。
接著他竟發現自己手麻腳麻，還想說只是肌肉拉傷，誰知道隔天雙手完全無力，掛急診照X光都顯示沒傷到骨頭，所以他又去國術館推拿、中藥包紮。但幾天過去依舊劇痛，甚至在半夜還會被痛醒，連沖水都爆痛。
朋友建議他去檢查脊椎，白雲才到醫院自費照核磁共振，經檢查發現相當嚴重，不僅頸椎椎間盤突出、關節沾黏合併雙側神經孔狹窄，詢問幾位醫師都是建議開刀才能恢復的快，於是他在8月底住院4天更換3個人工椎間盤，共花費85萬。經過幾個月休養後，白雲現活動力都已恢復正常、元氣滿滿。
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