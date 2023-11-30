COP28氣候大會登場　國際大廠響應、資金追捧！ESG投資蠢蠢欲動

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事實上，今年來市場資金也以行動支持，張書廷分析，統計全球逾1000檔與ESG、永續主題相關的股票型基金截至11月中旬，年迄今的資金淨流量達208.66億美元，推升總規模來到4162.3億美元。
張書廷指出，雖然全球減碳進度落後，但政策作多、企業轉型是實質的改變，不少國際企業也積極透過轉型使用再生能源、提高設備的能源效率等方式，達到ESG目標，而這些企業往往為產業龍頭代表，包括科技與電動車相關的微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電，醫療生化產業的禮來、嬌生、寶僑，以及金融VISA等，除了展現出龍頭企業永續經營的決心，營運良好之企業亦可取得較低的資金成本，因此即使遇到市場逆風，抵禦能力比起其他同類型企業更佳。
再者，張書廷說明，國際企業紛紛響應減碳目標，並帶動供應鏈減碳標準，國際趨勢也由建立共識延伸至貿易機制調整，以蘋果為例，宣佈將大幅加速推廣產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有蘋果設計的電池採用100%回收鈷的新目標，以及裝置中的磁鐵將完全使用再生稀土元素等，這些需求將重塑ESG供應鏈。
張書廷認為，看好政策作多帶動的ESG趨勢，投資人不妨從股票、債券、REITs等資產尋找不同的ESG商機，並透過指數把關與靈活量化操作，找出最有競爭優勢的標的，提前卡位ESG熱潮的多頭列車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。