等了25年！台股終於超車港股　專家揭核心關鍵竟與美中科技戰有關

COP28氣候大會登場　國際大廠響應、資金追捧！ESG投資蠢蠢欲動

▲COP28氣候大會登場，根據過往資料統計，會議期間與會後，MSCI全球ESG指數表現平均超前大盤，浮現投資價值。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲COP28氣候大會登場，根據過往資料統計，會議期間與會後，MSCI全球ESG指數表現平均超前大盤，浮現投資價值。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

聯合國氣候大會於今（30）日正式於杜拜登揭幕，並首次盤點巴黎氣候協定進度。專家指出，根據歷屆數據統計，過往每逢會議期間與會後一個月、會後半年，MSCI全球ESG指數表現平均超前大盤，且國際大廠，包括微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電都在響應減碳目標，其中也包括蘋果決議2025年產出的電池採用100%回收鈷，此將帶動供應鏈減碳標準，也讓ESG題材成為市場資金追捧標的，投資人可提前卡位ESG熱潮的多頭列車。

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PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，統計2017年以來共五屆的氣候變遷大會期間，包括MSCI全球ESG指數、MSCI ESG領導者指數相較於同期間MSCI世界指數漲勢，都有超越大盤的表現，且該題材隨著時間發酵，漲幅持續過大，會後半年相關ESG指數的漲幅相比世界指數高出近一倍之多，反映出與會國家因為在潔淨能源、淨零碳排政策有更明確的方向，持續激勵相關產業與企業表現，進而帶動市場對於相關企業的投資信心。

事實上，今年來市場資金也以行動支持，張書廷分析，統計全球逾1000檔與ESG、永續主題相關的股票型基金截至11月中旬，年迄今的資金淨流量達208.66億美元，推升總規模來到4162.3億美元。

張書廷指出，雖然全球減碳進度落後，但政策作多、企業轉型是實質的改變，不少國際企業也積極透過轉型使用再生能源、提高設備的能源效率等方式，達到ESG目標，而這些企業往往為產業龍頭代表，包括科技與電動車相關的微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電，醫療生化產業的禮來、嬌生、寶僑，以及金融VISA等，除了展現出龍頭企業永續經營的決心，營運良好之企業亦可取得較低的資金成本，因此即使遇到市場逆風，抵禦能力比起其他同類型企業更佳。

再者，張書廷說明，國際企業紛紛響應減碳目標，並帶動供應鏈減碳標準，國際趨勢也由建立共識延伸至貿易機制調整，以蘋果為例，宣佈將大幅加速推廣產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有蘋果設計的電池採用100%回收鈷的新目標，以及裝置中的磁鐵將完全使用再生稀土元素等，這些需求將重塑ESG供應鏈。

張書廷認為，看好政策作多帶動的ESG趨勢，投資人不妨從股票、債券、REITs等資產尋找不同的ESG商機，並透過指數把關與靈活量化操作，找出最有競爭優勢的標的，提前卡位ESG熱潮的多頭列車。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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