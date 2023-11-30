集結全球頂尖設計藝術饗宴！D&AD國際巡迴展台灣站12/6台科大開幕

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2023年共有來自56個國家、將近1.1萬件的作品參賽，最終僅有約5%的作品獲得提名，台灣奧美、Bito、台科大設計系等傑出的本土團隊也曾經獲得獎項的青睞與肯定，每年的獲獎作品除了可以收錄在D&AD年鑑，還會於東京、巴黎、上海、墨爾本、台北等城市進行巡迴展覽，讓獲獎者可以跨越國界獲得更多曝光機會，全球設計從業人員也可以透過展覽汲取創意靈感與能量。
台科大表示，本次的D&AD巡迴展系列活動中，特別邀請到畢業於英國皇家藝術學院和帝國理工學院的年輕藝術家邱馳，以教學工作坊的形式分享自己多年來在互動裝置藝術和設計創意領域上的探索經驗和心得，希望透過教學互動引導相關從業人員用不同角度發想設計創作，甚至突破創意與製作上的瓶頸，培養更多元的設計觀點。
台科大通識教育中心主任李思穎強調，與設計系的合作舉辦D&AD巡迴展是拓展通識中心藝文活動規模的重要機會，期待可以透過引入國際元素，豐富台科大學生的藝術體驗，同時推動城南學院核心理念，例如提升人文素養、文化創新、知識多元和共創協作等價值觀。
台科大說，今年的D&AD巡迴展希望通過引入國際設計指標組織的展覽，激發國內設計界對國際視野的不同角度思考，邀請各類專業人士、學生和設計愛好者一同參與，共同探索設計的無限可能性。