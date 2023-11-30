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UNIQLO「最殺折扣區」曝光！前員工全說了　選禮拜二逛最內行

▲身為UNIQLO前員工的網紅「穿西裝的阿順阿」，日前就在TikTok教學「逛UNIQLO的私藏祕訣」，其中部分襪子款式打完折後，價格便宜到「將近免費」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲身為UNIQLO前員工的網紅「穿西裝的阿順阿」，日前就在TikTok教學「逛UNIQLO的私藏祕訣」，其中部分襪子款式打完折後，價格便宜到「將近免費」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者賴禹妡／綜合報導

平價服飾品牌UNIQLO、H&M、NET等，因價格便宜及款式眾多，受到學生、小資族群的大量歡迎。而身為UNIQLO前員工的網紅「穿西裝的阿順阿」，日前就在TikTok教學「逛UNIQLO的私藏祕訣」，並透露週二來門市逛一定會遇到折扣驚喜，另外部分襪子款式打完折後，價格便宜到「將近免費」。 

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「穿西裝的阿順阿」日前在TikTok上傳影片，教學「逛UNIQLO的私藏祕訣」，而他透露第一點就是「早買早享受，晚買享超大折扣」，因為每一件商品每4到5週就會有限時特價，新品推出後4到6週開始進行第一次特價，接著每兩週逐步降低價格。 

「穿西裝的阿順阿」繼續說道，逛UNIQLO「中島」才是重點，因為特價商品幾乎都是出現在中島位置，而門口則是擺放新品的地方。至於價格便宜的商品，不只T恤是白菜價格，襪子折扣後更是將近免費。 

▲「穿西裝的阿順阿」指出，逛UNIQLO「中島」才是重點，因為特價商品幾乎都是出現在中島位置，而門口則是擺放新品的地方。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「穿西裝的阿順阿」指出，逛UNIQLO「中島」才是重點，因為特價商品幾乎都是出現在中島位置，而門口則是擺放新品的地方。（圖／記者陳美嘉攝）
「穿西裝的阿順阿」表示，自己不是很推薦UNIQLO的西裝，但是襯衫非常OK，大家可以到現場試穿後，再決定是否要購買；最後，建議大家週二來UNIQLO逛逛，「一定有折扣驚喜」。 

而《NOWnews今日新聞》記者實際到UNIQLO官網查詢部分襪子款式打折後，最低價格只要49元；另外，多款T恤打折後，最低價格只要99元。UNIQLO官網都會將特價商品標示出來，也特別整理出特價商品專區，提供給顧客選購。 

另外，UNIQLO 2023年冬季感謝祭將在12月1日至12月7日開跑，連續7天下殺最便宜優惠，從外套、上衣、褲裝、家居服到配件等男女童裝明星商品，都推出限定優惠價，官網更有「最便宜99元起」專區可選購。

▲UNIQLO官網顯示，部分襪子款式打折後，最低價格只要49元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲UNIQLO官網顯示，部分襪子款式打折後，最低價格只要49元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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