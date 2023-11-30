UNIQLO「最殺折扣區」曝光！前員工全說了　選禮拜二逛最內行

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「穿西裝的阿順阿」繼續說道，逛UNIQLO「中島」才是重點，因為特價商品幾乎都是出現在中島位置，而門口則是擺放新品的地方。至於價格便宜的商品，不只T恤是白菜價格，襪子折扣後更是將近免費。
「穿西裝的阿順阿」表示，自己不是很推薦UNIQLO的西裝，但是襯衫非常OK，大家可以到現場試穿後，再決定是否要購買；最後，建議大家週二來UNIQLO逛逛，「一定有折扣驚喜」。
而《NOWnews今日新聞》記者實際到UNIQLO官網查詢，部分襪子款式打折後，最低價格只要49元；另外，多款T恤打折後，最低價格只要99元。UNIQLO官網都會將特價商品標示出來，也特別整理出特價商品專區，提供給顧客選購。
另外，UNIQLO 2023年冬季感謝祭將在12月1日至12月7日開跑，連續7天下殺最便宜優惠，從外套、上衣、褲裝、家居服到配件等男女童裝明星商品，都推出限定優惠價，官網更有「最便宜99元起」專區可選購。
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