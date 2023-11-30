清冠一號也能治黴漿菌？小鼠實驗證實類流感疾病都有用

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詹永兆指出，此類流行性感冒的特質類似於中醫所稱的「風溫病」，原為新冠肺炎開發的方劑「清冠一號」不只對新冠肺炎有效，也同樣對許多病毒、類流感疾病等有效果。
國家中醫藥研究所助理研究員魏紋祈解釋，新冠肺炎感染後，會引發細胞的過度發炎反應，進而產生免疫失調、造成自身細胞死亡，清冠一號的一項重要機制就是通過多靶點調控發炎相關機制，可以避免後續疾病產生。
對於其他類流感疾病，魏紋祈表示，流感、呼吸道融合、肺炎鏈球菌、黴漿菌等對於免疫系統都有類似的發炎與免疫相關影響，目前基因體學已證實清冠一號可調控多種由病毒、細菌、黴漿菌誘導的肺炎相關表現，藥理與臨床觀察也顯示，清冠一號可以改善病毒、細菌等多種病原體誘發的免疫系統反應。
針對清冠一號對於細菌感染、黴漿菌等疾病的治療效果，詹永兆表示，清冠一號中含有黃耆，本身就具有抗細菌的療效，以往也已經有多項研究證實此一特性。
魏紋祈則補充，雖清冠一號對黴漿菌沒有直接的實驗證實其效用，但從免疫活性來說，據研究成果推斷，其對於黴漿菌造成的免疫失調應也有很好的功效。
國家中醫藥研究所助理研究員邱俊棠則指出，目前小鼠實驗已證實，清冠一號可以有效抑制H1N1、腸病毒71型的病毒複製，且在高倍數稀釋的情況下，也能產生良好的治療效果，而其他呼吸道疾病相關研究仍在持續進行中。