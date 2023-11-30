▲酒精與7癌有因果關係！　全台首家「戒酒酒癮防治中心」啟用助重拾健康

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酒精與7癌風險有關 影響身心、家庭、社會酒精成癮又稱為「酒精使用障礙（Alcohol Use Disorder）」，世界衛生組織（WHO）已將「酒精使用障礙症」列為影響全球十大疾病之一，根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精造成的傷害包含大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等。
此外，飲酒也會增加罹癌風險，根據國際癌症研究機構資料顯示，酒精是第一類致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等7種癌症有因果關聯。
台灣戒酒暨酒癮防治中心方俊凱主任表示，酒精使用障礙不僅會影響患者生理與心理，也會造成後續家庭及社會問題，像是酒癮患者合併憂鬱症而產生自殺風險極高，酒駕事故影響波及家庭幸福與社會安全。
衛福部推3酒癮防治政策 酒防中心11／24正式啟用因此，社會必須正視酒癮的危害。衛福部部長薛瑞元也強調，飲酒與7項癌症有關且具有身心共病問題，而今（2023）年衛福部已推動以下3項重大酒癮防治政策：
- 製作聰明酒杯：以提升酒精標準量識能，推廣適量飲酒，不喝最好更健康
- 擴大酒癮治療費用補助方案經費：讓問題性飲酒者能得到酒癮治療補助
- 開辦酒癮防治中心：衛福部特別委託馬偕紀念醫院，成立了全台第1間「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，透過實體櫃檯及諮詢專線，提供民眾專業諮詢。
酒癮治療費用有補助 籲及早治療、減少威脅除了台灣戒酒暨酒癮防治中心外，事實上目前全國共有135家酒癮治療機構提供酒癮治療服務，另外衛福部也提供酒癮治療費用補助方案，補助每人每年4萬元，減輕就醫負擔。薛瑞元部長呼籲，有問題性飲酒或酒癮的民眾，應勇敢尋求專業協助，透過專業諮詢及早接受治療、解決共病，不再被酒精所控制。
尤其酒精使用有年輕化趨勢，對兒少族群身心危害不容小覷。凡是有飲酒問題或戒酒需求的民眾及家屬可以透過免費的專線 0800-255959尋求專業的諮詢與服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60028
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