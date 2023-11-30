吳欣盈被問國籍稱「跟美國政府的事」　黃暐瀚嘆：勿忘公開、透明

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黃暐瀚認為，吳欣盈的回答成全了她個人的隱私，卻無法滿足台灣社會對於一位副總統參選人的要求。根據規定，如果吳欣盈還有雙重國籍，她與柯文哲這組總統參選人將直接失去資格，明年變成兩組在選。質疑這麼大的事情，可以「率性回答」嗎？
黃暐瀚說，昨晚後續吳欣盈去桃園幫賴香伶站台的時候，明確回答她已經放棄美國籍，這不就簡單明暸？很多人在問，都當立委了，還問她美國籍，是有事嗎？解釋就像台灣不許私下擁有槍械一樣，規定不行，不代表大家都照規定去做。2008年前立委李慶安在3月上周刊封面，被踢爆說她有美國籍，李慶安否認。隨後5、6月周刊窮追不捨繼續報導，李慶安都以「已使用中華民國護照出入美國」和「擔任國外公職，即失去美國籍」為由，告訴社會各界，她沒有美國籍。
不料同年12月24日，外交部向美方查詢立委國籍的回函抵達，證明李慶安確實仍有美國籍。隔天12月25日宣布「暫停立委職務」，前後糾結了9個多月，李慶安在擁有美國籍的狀態下，擔任中華民國公職，長達14年。
黃暐瀚指出，所以在面對新聞事件的時候，根據事實、依據法律與相關規定，分析並說明給閱聽人知曉，是最基本的態度，絕不是化身為「藍綠白」各黨的發言人，去幫誰辯護？或攻擊誰？自己的
論述基礎很簡單，認為吳欣盈說法不乾脆，但不能代表她一定還有美國籍，如果還有的話，那麼將會變成兩組總統參選人，就事論事、理直氣和，不管柯文哲或是吳欣盈，都不該忘記「公開、透明」初衷。
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