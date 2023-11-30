王定宇質疑吳欣盈有雙重國籍　柯文哲反問：有美國籍怎麼當立委？

吳欣盈被問國籍稱「跟美國政府的事」　黃暐瀚嘆：勿忘公開、透明

▲吳欣盈雙重國籍爭議，竟回應稱是「跟美國政府的事」，黃暐瀚籲別忘公開、透明初衷。（圖／記者陳明中攝）
▲吳欣盈雙重國籍爭議，竟回應稱是「跟美國政府的事」，黃暐瀚籲別忘公開、透明初衷。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲副手吳欣盈，被外界質疑是否已放棄美國籍，對此受訪稱「這是我跟美國政府之間的事」，對此資深媒體人黃暐瀚今（30）日於臉書表示，最好的回應應該是公開、透明，直接出示放棄國籍證明，並告訴社會各界，這話題其實3分鐘就結束了，質疑這麼大的事情可以「率性回答」嗎？就事論事，無論柯文哲或是吳欣盈，都不該忘記「公開、透明」的初衷。

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對於吳欣盈雙重國籍爭議，黃暐瀚表示，第一時間被質疑的時候，吳欣盈與民眾黨競選團隊，最好的回應就是公開、透明，直接出示放棄國籍的證明（賴佩霞已經示範過），並且告訴社會各界「我已經放棄了」，這話題其實3分鐘，也就結束了。但吳欣盈卻說「這是我跟美國政府的事」。

黃暐瀚認為，吳欣盈的回答成全了她個人的隱私，卻無法滿足台灣社會對於一位副總統參選人的要求。根據規定，如果吳欣盈還有雙重國籍，她與柯文哲這組總統參選人將直接失去資格，明年變成兩組在選。質疑這麼大的事情，可以「率性回答」嗎？

黃暐瀚說，昨晚後續吳欣盈去桃園幫賴香伶站台的時候，明確回答她已經放棄美國籍，這不就簡單明暸？很多人在問，都當立委了，還問她美國籍，是有事嗎？解釋就像台灣不許私下擁有槍械一樣，規定不行，不代表大家都照規定去做。2008年前立委李慶安在3月上周刊封面，被踢爆說她有美國籍，李慶安否認。隨後5、6月周刊窮追不捨繼續報導，李慶安都以「已使用中華民國護照出入美國」和「擔任國外公職，即失去美國籍」為由，告訴社會各界，她沒有美國籍。

不料同年12月24日，外交部向美方查詢立委國籍的回函抵達，證明李慶安確實仍有美國籍。隔天12月25日宣布「暫停立委職務」，前後糾結了9個多月，李慶安在擁有美國籍的狀態下，擔任中華民國公職，長達14年。

黃暐瀚指出，所以在面對新聞事件的時候，根據事實、依據法律與相關規定，分析並說明給閱聽人知曉，是最基本的態度，絕不是化身為「藍綠白」各黨的發言人，去幫誰辯護？或攻擊誰？自己的

論述基礎很簡單，認為吳欣盈說法不乾脆，但不能代表她一定還有美國籍，如果還有的話，那麼將會變成兩組總統參選人，就事論事、理直氣和，不管柯文哲或是吳欣盈，都不該忘記「公開、透明」初衷。

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