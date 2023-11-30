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37歲女星莊群施腦溢血離世！新歌宣傳照變遺照　父母靈堂崩潰

▲莊群施28日「突發性腦溢血」過世，她為新歌宣傳照（左）變遺照，令人唏噓。事發突然莊群施父母難以接受白髮人送黑髮人的痛，靈堂崩潰。（圖／莊群施臉書）
▲莊群施28日「突發性腦溢血」過世，她為新歌宣傳照（左）變遺照，令人唏噓。事發突然莊群施父母難以接受白髮人送黑髮人的痛，靈堂崩潰。（圖／莊群施臉書）

記者黃盈容/綜合報導

37歲馬來西亞知名女星莊群施（Queenzy），28日在拍戲時，突然身體不適、頭劇痛，隨後昏厥，緊急送醫搶救，仍回天乏術宣告不治。事後證實死因爲「突發性腦溢血」。她遺體昨（29）日已送回老家，事發突然，前一天才和女兒通話的莊群施父母難以接受。而家屬也已選好遺照，是莊群施為了2024年新年歌的宣傳照。

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▲莊群施靈堂遺照是她為2024年賀歲新歌所拍的照片。（圖／王雪晶臉書）
▲莊群施靈堂遺照是她為2024年賀歲新歌所拍的照片。（圖／王雪晶臉書）
莊群施童星出身，是馬來西亞女子組合「四個女生」成員之一。她每年都會推出新年賀歲歌，原本2024年也不例外，甚至在前幾天已經拍好新歌宣傳照，豈料如今竟變成靈堂用遺照，令人唏噓。莊群施的追悼會也從昨開始至12月1日舉行，預計12月2日火化出殯。

莊群施突傳噩耗，家人相當不能接受。尤其莊群施過世前一天，才和爸爸通電話，未料隔日竟就天人永隔，莊群施的爸爸直喊：「我實在沒辦法接受。」以後他再也聽不到女兒唱他最喜歡的《新年歌兒大家唱》以及《恭喜發財》。從小對女兒疼愛有加的莊群施媽媽在靈堂，更是眼淚沒停過。

▲莊群施驟逝，父母都難以接受。（圖／莊群施IG）
▲莊群施驟逝，父母都難以接受。（圖／莊群施IG）
莊群施爸爸受訪也提到，女兒很懂事自律，從小到大都不需要人操心，很孝順，很照顧自己的健康，也很關心爸媽的身體情況。在家中旁行老四的莊群施，1個月前才被爸爸催婚，當時她還說自有安排，要爸爸不要擔心，沒想到竟就傳來噩耗。

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