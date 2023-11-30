中國介入台灣選舉不是秘密！蔡英文：中共想讓民眾知道屬意人選

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紐時「交易錄峰會」創立者暨特約編輯索肯（Andrew Ross Sorkin）在訪談中詢問蔡英文，已擔任兩任總統計8年，明年1月台灣人民將選出新的總統，您所屬的民主進步黨似乎有機會繼續執政，您會擔心這將引發中國更多軍事侵擾嗎？這會是未來幾年的結果嗎？
「我認為中國想要介入台灣的選舉，這已不是秘密！」蔡英文回應，中共也想讓民眾知道他們屬意的人選，但她認為，中共試圖影響台灣選舉的作為不會成功，主要因為台灣是民主社會，人民會做出最好的決定，選出新的總統。
蔡英文提到，中國當然想介入台灣的選舉，並透過各種方式試圖讓選舉結果符合其所好，其實從1996年開始，台灣的選舉就已經可以看到中國類似的影響力操作，其中包括軍事威脅和經濟脅迫，台灣人民對中國在傳統媒體和社群平臺發動的全面認知戰攻勢應該不陌生。
蔡英文說，與其冀望北京政府放棄這些手段，台灣應專注在強化我們的民主韌性，其中之一即為強化不同社群間的團結和信任，如此才能對抗錯假訊息，以及其他旨在製造分裂的影響力，「當民眾堅信民主的力量時，我們就能更有效反擊選舉的干預」。
此外，索肯也詢問，蔡英文今年與美國眾議院前議長麥卡錫會面，北京稱此舉侵犯其主權，而前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，北京亦對此做出軍事回應，如考慮北京可能的反應，您如何評估這些會面的重要性？
蔡英文說，這些會面很有意義，因為這顯示美國對台灣的友誼以及緊密的美台關係，這也是為什麼美國國會議長會訪問台灣或與中華民國台灣總統會面，當然，中國必須做出反應，他們必須說出他們要說的話，「但更重要的是，大家共同努力來管控我們可能遇到的任何風險。我認為我們已經在共同管控風險，我們在這方面做得不錯」。
索肯也關心，華府正在針對為烏俄戰爭以及在以色列的戰爭提供資金的問題展開辯論，您對此有多少關注，因為這涉及美國對台灣的支持，您認為最後的結果是什麼？您擔心嗎？
蔡英文肯定說，「我們密切關注烏克蘭的情勢發展」，身為總統，她要說的是，保護台灣人民民主和自由的生活方式，永遠是她的首要任務，就台灣而言，「我認為國際社會對臺灣的支持依然穩固，甚至比以往更為強健」。
蔡英文提到，要感謝美國公開重申其與台灣的夥伴關係歷久彌新，且對印太地區的關注，不會受到其他區域事件的影響。
蔡英文說，本月初，G7外長聲明重申，台灣的安全對全球安全至關重要，烏克蘭和中東的戰爭讓我們意識到，避免戰爭的發生方為上策；她說，為了避免戰爭發生，展現捍衛自己的力量和決心至關重要，同時，「我們也必須記住，抵禦極端主義、恐怖主義和威權主義的侵略，需要所有夥伴及盟友的共同努力」。
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