五月天阿信倫敦被野生捕獲！遇粉絲卻尷尬了 他糗回「沒帶錢」
五月天2018年「人生無限公司」巡迴演唱會時來到了倫敦，終於在28日晚間帶著「好好好想見到你」二度來到倫敦The O2，這天不僅有演唱會派對，同時也是生日派對，歌迷大唱〈生日快樂〉歌送給當天生日的怪獸，怪獸也在萬人面前許下祝大家「平安、健康、幸福」的生日願望。此外，抵達倫敦後的五月天，有去戶外走走，阿信提到在超市遇到粉絲，馬上被其他團員詢問「有沒有幫粉絲買單」，阿信只能尷尬表示：「我沒帶錢。」引起全場笑聲。
記者吳雨婕／綜合報導
相隔5年再度來到倫敦The O2開唱，瑪莎說：「我相信很多朋友是待在倫敦很長一段時間，我們跟大家相反的是，五月天其實很久沒來了！上次來到倫敦時間，是2018年3月，想想好像上個世紀的事情。」但歌迷熱情的合唱聲、掌聲、尖叫聲，一如5年前熱情，五月天彷彿感受到時間未曾走過。冠佑，怪獸、阿信同樣也熱情地跟歌迷打招呼，並透露在抵達倫敦後有外出走走，阿信甚至還在超市遇到粉絲，團員你一言我一句笑問「有沒有幫粉絲買單」、「包養歌迷一周」，只見阿信尷尬笑回：「問題是我沒帶錢。」全場歌迷笑翻。
特別的是，這場石頭的家人也都在台下聆聽，因此在點歌環節，他「內舉不避親」直接讓老婆點歌，他解釋：「她其實沒有舉手，但我很想點她，她很久沒來看五月天演唱會了，一定有很想聽的歌。」團員不改打鬧本性，阿信開玩笑說：「小姐請問你叫什麼名字，妳明天有沒有空，我剛好沒事。」石頭連忙阻止阿信，急約老婆明天去吃炸魚薯條，在這之前石頭也先完成點歌任務，演唱〈愛情的模樣〉獻給老婆。
接下來點歌環節，又來到演唱會最高潮，阿信表示現在換他點歌，但需要道具，此舉馬上被壽星怪獸發現，阿信不藏了直接推出蛋糕，反被怪獸懷疑：「我想請問蛋糕是真的嗎？」在萬人面前，怪獸許下祝大家「平安、健康、幸福」的生日願望後，開心地說：「這（蛋糕）真的可以吃？我要拿給詠詠吃。」有女萬事足的模樣盡現。其實，早在五月天公布倫敦演唱會時間後，歌迷就已預謀要為怪獸慶生，全場大喊「生日快樂」外，並舉起「祝團長大人生日快樂的牌子」，怪獸感動不已。
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