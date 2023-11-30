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國際金價衝2051美元！銀樓湧現拋金潮　業者估持有3年獲利可達3成

▲國際金價一度衝上2051美元的近7個月新高，銀樓也再現「拋金潮」，不少人變現拿回逾百萬元，銀樓業者預估，持有逾3年獲利至少有3成。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價一度衝上2051美元的近7個月新高，銀樓也再現「拋金潮」，不少人變現拿回逾百萬元，銀樓業者預估，持有逾3年獲利至少有3成。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

近期因市場預期美國聯準會（Fed）將提早降息而看漲，激勵國際金價每盎司一度衝上2051美元，創近7個月新高，但隨美元指數低點反彈，金價拉回至2044美元附近震盪。不過，市場預估美國若明年啟動降息，金價可望上看2400美元。由於目前銀樓黃金掛牌賣出價每錢來到新台幣8000元，買入價也有7350元，不僅黃金買氣升溫，拿黃金來變現的人也很多，而且單筆變現金額都很可觀，不少都超過百萬元，銀樓業者受訪時預估，若持有3年以上，現在拿出來賣，獲利應該可超過3成。

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昨日雪梨金市隨著市場對美國聯準會提早降息預期不斷升溫，金價開盤後一路攀升至2051美元，惟盤中美元指數自低點反彈，金價拉回至2044 美元波動。歐美時段，受美元指數持續盤堅，金價先盤弱在2041美元附近，惟獲利了結賣壓出籠，致金價跌破2040美元後來到2036美元附近，然低接買盤進場加上美元指數轉弱，激勵金價反彈上漲至2042美元。

不過，稍晚美國公布第3季經濟成長率（GDP）表現優於市場預期，且為2022年第3季以來新高，激勵美元指數大幅反彈逼近103，拖累金價下跌至2035美元後低接買盤逢低承接，推升金價重回2044美元，最後報價2044.59美元，較前日上漲3.7美元，漲幅 0.18%。

由於金價再衝破2000美元，國內也再現獲利了結的「拋金潮」。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（30）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時就指出，今日銀樓黃金掛牌賣出價仍在8050元左右，變動不大，買入價則在7350元附近。也因為最近金價再飆漲，手捧黃金來變現的人也變多，上次出現「拋金潮」，是在今年9月底10月初，當時國際金價雖沒破2千美元，新台幣兌美元貶到32元，那時銀樓牌告價與現在差不多。

他透露，最近拿黃金來賣變現的人不少，而且變現金額都很可觀，有的持有黃金都超過5年，因此，趁這波高價先獲利了結，變現拿回金額都超過百萬元不少，石文信估算，若3年前買入放到現在，應該獲利都有3成以上。

除了金價衝高湧現「拋金潮」之外，石文信說，也有不少人來買黃金，買金塊及飾金都有，主要是金價有可能再漲，因為明年美國降息機率很大，美元看跌，金價就可能再往上走，預估短期銀樓掛牌黃金賣出價每錢有望上看8500元，買入價也可能衝到7800元，甚至8000元都有可能。當然，銀樓在買入客戶手中的黃金後，如果量太大，也會到國際市場去拋售。

根據台灣銀行分析報告也指出，美國銀行在最新發表的2024貴金屬與礦業展望中提到，近期中東地緣政治風險雖短暫推高金價，然而金價要真正進入下一波漲勢需要等美國開始降息。分析師表示，美國經濟正在放緩，預計結束升息週期時間點可能在明年第2季，如果美聯儲比預期來的早降息，加上地域風險擴大，使能源基礎措施受損導致油價飆高至每桶150美元或更高，金價有可能上看2400美元。

不過，路透社亞洲大宗商品及能源專欄作家Clyde Russell則注意到，近期金價因市場預期美聯儲將提早降息而看漲，但高昂的金價可能使中國及印度實體零售需求減緩，美國聯準會結束利率緊縮，不代表金價就能持續樂觀。

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