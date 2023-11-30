評黴漿菌仍屬低度流行　衛福部：藥物無短缺、六策略因應春節

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衛福部說明，世界衛生組織（WHO）評估，預期疫情仍將呈上升趨勢，並建議應持續監測流行狀況。衛福部已加強國內機場港埠檢疫站發燒篩檢，並於機場電子看板、跑馬燈與機上影片、廣播衛教宣導；也發布致醫界通函，提醒醫療院所提高警覺；此外也進行相關醫療量能整備，其中黴漿菌肺炎藥物，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分學名藥12月將大量產；成人用藥品目前庫存充足，無短缺疑慮，及持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。
衛福部進一步表示，因應近期中國當地呼吸道疾病發生率上升，醫療量能緊繃，請長者、幼兒等免疫力不佳民眾非必要勿前往中國，以防就醫不易延誤病情；如必要前往，建議出發前儘早接種流感及新冠疫苗，並於返台後留意自身健康狀況，如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。
最後衛福部也強調，依據國內呼吸道相關疾病監測結果顯示，類流感就診人次已連續7周下降，COVID-19疫情處低點上下波動，黴漿菌肺炎雖較2020至2022年疫情期間相對為高，仍屬低度流行；惟秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感、新冠等呼吸道病毒於社區活動度持續，且春節將至，兩岸交流往來頻繁，衛福部除已擬定農曆春節連假訂定類流感疫情準備計畫，加強國內疫情監測、完善物資和公費抗病毒藥品整備、鼓勵基層醫療機構假日開診、落實急診分流機制及持續分眾衛教溝通，也呼籲符合資格民眾儘速接種公費流感、新冠XBB、肺炎鏈球菌疫苗，並持續落實手部衛生、咳嗽禮節、時戴口罩等衛生好習慣，如有呼吸道症狀，請儘速就醫，才是保護自身健康最好的方法。