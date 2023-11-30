莊群施腦動脈瘤破裂亡！死前吹頭髮害血管爆 台灣醫師：毫無關聯
馬來西亞37歲知名女星莊群施（Queenzy）近日驚傳在拍戲期間，突然身體不適、頭劇痛，隨後昏厥，經搶救後宣告不治，死因確定為「腦動脈瘤破裂」。雙和醫院神經內科醫師陳龍表示，腦動脈瘤通常不帶有任何症狀，不過若出現破裂，死亡率極高，最好的預防就是平時控制好三高，有遺傳或家族史需要定期追蹤。至於有國外醫師稱，莊群施死前吹頭髮恐是導火線，溫度過高造成血管爆裂，陳龍則強調，兩者並無直接關聯。
記者張志浩／綜合報導
神經內科醫師陳龍說明，腦中出現腦動脈瘤，可以將血管想像成輪胎，當輪胎使用久了或磨損過度，輪胎就會鼓出一顆顆小泡，也是爆胎的前兆，而腦動脈瘤就是那顆小泡，在長出來後，平時大部分都不會有明顯症狀，腦動脈瘤的成因有很多，包含生活壓力、過勞等，但最多還是個人體質、遺傳和三高控制不當導致，無論長者或年輕人皆是。
陳龍表示，腦動脈瘤出現破裂臨床有2種情況，一種是較輕微的小滲血，患者會從起床後就開始頭痛、嘔吐，甚至無法動彈，需立刻送醫治療，另一種就是直接破裂，死亡率極高，而直接破裂通常是突發性、毫無徵兆的，也沒有什麼明確的誘因，因此說吹頭髮溫度過高導致血管破裂，醫學上並不實際，也無需過度恐慌。
陳龍指出，比起擔心吹風機溫度過高，平時的保健才是重中之重，建議本身有三高的患者，一定要定期量血壓、控制血糖、注意溫差，若有家族病史的人，45歲以上就應定期做腦核磁共振檢查；若發現腦動脈瘤也能及早追蹤，通常會考慮開刀或做栓塞杜絕後患。