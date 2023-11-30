孤獨近50年！全球最悲傷大象去世　菲律賓網友哀悼

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前披頭四樂團（Beatles）成員保羅麥卡尼爵士（Sir Paul McCartney）便對馬麗的處境感到擔憂，曾呼籲菲國當局將馬麗轉移到大象保護區，讓牠至少能有同伴。
馬尼拉市長拉庫娜（Honey Lacuna）29日在臉書上發布影片，表示馬麗已在28日下午3時45分死亡，死因尚未確定，而這頭母象的確切年齡未知，專家推斷應該是48歲或49歲左右。
當馬麗死亡的消息傳開，引起菲律賓民眾的哀悼。1977年馬麗約3歲時被斯里蘭卡政府送給當時的菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos），自此之後，馬麗就成為馬尼拉動物園的明星，幾乎所有在小學時參加過校外教學的菲律賓人，都曾見過馬麗。
動物權團體「善待動物組織」（PETA）表示，馬麗從家鄉斯里蘭卡被帶走時，還是哺乳期幼象。牠剛開始學習如何游泳，跟兄弟姐妹玩鬧，還有自己找食物。10多年來動保團體都呼籲將馬麗送往泰國或其他適合大象生活的國家，而不是在菲律賓孤單地生活。「由於人類的貪婪和漠視，馬麗悲傷地死在水泥圍欄裡。」
芬蘭圖爾庫大學研究人員Mirkka Lahdenperä表示，大象是一種非常聰明且具有家庭觀念的動物，卻可能因為小象被迫與母象或和其家庭分離後，產生壓力創傷症候群，長期籠罩在創傷壓力下的野生象群們壽命平均會縮短5年。而動物權團體「善待動物組織」（PETA）很早便預警，大象普遍能活超過70歲，但依照馬尼拉動物園提供的居住環境，以及馬麗孤單的處境，牠很可能面臨早逝，如今一語成讖，也盼大眾更重視大象的保育。