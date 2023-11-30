導覽搭配實境遊戲重溫影視場景 新北打造「青春山海線影視大道」
為了讓民眾更深刻體驗感受電影的感受，新北市政府推動「青春山海線影視大道」，與專業文化導覽團隊－島內散步合作，近日推出「新北都會電影小旅行」，搭配實境遊戲與場景互動，帶觀眾重溫電影《斯卡羅》、《血觀音》、《刻在你心底的名字》的感動，深入了解新北市著名取景地，帶領大家感受電影與現實的奇妙交織，重溫都會電影的感動，喚起影迷的共同記憶。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府新聞局長張愛晶表示，自2011年成立新北市協助影視拍攝與發展中心，協助影視團隊到新北取景與拍攝，也使得新北的美麗風光及故事能有機會在螢幕上呈現，活絡新北經濟與影視產業發展，未來也將不定期舉辦更多活動，歡迎市民一起參加。
新北市協助影視拍攝與發展中心指出，從城市到鄉村、從山上到海邊，新北市不僅擁有豐富的自然風光，更是影視劇組的熱門取景地；剛結束的第60屆金馬獎多部佳作也在新北拍攝，包括《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》、《疫起》、《請問，還有哪裡需要加強》等熱門作品。
新北市協助影視拍攝與發展中心說到，搭配影視場景推出「經典星光大道」和「都會星光大道」等多條影視朝聖之路，串聯九份、十分、猴硐、林本源園邸、空軍三重一村等地，讓大家一窺經典電影的拍攝場景；此外，還可跟隨「青春山海線影視大道」，造訪淡水紅毛城、小白宮、海關碼頭等經典場景，感受電影的浪漫氛圍。
新北市協助影視拍攝與發展中心說明，本次搭配實境遊戲推出的導覽路徑包括林本源園邸及435藝文特區；其中有百年歷史林本源園邸，是昔日台灣首富的大宅院，為目前少數保存完整的園林建築之一，古色古香的建築風格，以及華麗不俗的景觀氛圍，是《血觀音》、《斯卡羅》等片的取景地；另外板橋435藝文特區建築外觀採歐式新古典主義及高聳對稱的多力克柱列，就是選在園區內的枋橋大劇院取景拍攝的《刻在你心底的名字》等片，帶著粉絲穿過時光隧道，重溫30年前台灣校園禮堂的場景。更多詳細內容與資訊，可以到「我的新北市」臉書報名，就有機會參加活動。