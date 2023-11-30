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記性差≠失智症！醫揭2種「忘記」差在哪　失智症「10症狀」檢查

▲記憶力衰減、記性差不等於失智症，醫師教辨認兩種「忘記」哪不同，並提醒失智症10大症狀。（示意圖／取自Pixabay）
▲記憶力衰減、記性差不等於失智症，醫師教辨認兩種「忘記」哪不同，並提醒失智症10大症狀。（示意圖／取自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

《Social Lab社群實驗室》近期公布一項統計數據，透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「失智症徵兆」話題的網路聲量，網友投票出5大失智徵兆有：記憶力衰減並影響到正常生活、解決問題能力下降、情緒與個性變化、參與社交活動慾望減弱、對時間地點感到模糊不清。但醫師提醒記憶力差不等於失智症，一招辨認是正常老化還是失智。
 
對於多數網友公認「記憶力衰減並影響到正常生活」是失智症最顯著徵兆， 北投健康管理醫院副院長錢政平說，記憶力變差是難以避免的老化現象，要辨認是正常老化還是失智症，可藉由事後回憶情形來辨別，正常老化雖可能突然忘記某事，但事後會想起來，而失智症不同，會完全忘記。

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▲侯孝賢驚傳失智被迫退休。（圖／NOWnews資料照）
▲名導侯孝賢之前傳出因失智症退休，兒子侯甫嶽發聲明證實為阿茲海默症。（圖／NOWnews資料照）
錢政平表示，失智症真正致病原因還不清楚，目前也沒有可以完全阻止或恢復已經受損大腦細胞的特效藥，但可藉由提早發現來延緩、改善惡化，建議高風險族群務必提高警覺，並定期安排相關檢查，現在已知的危險因子，包括家族病史、高齡、肥胖、三高、抽菸，和患有憂鬱症、頭部外傷、唐氏症、曾發生中風等。

 
此外，錢政平也舉例，一名有失智症家族史63歲女性，BMI為32屬中度肥胖，同時有糖尿病且血脂偏高，最近發現要下決定時，已無法像過去果斷，原本以為是年齡增長的自然現象，但日前健檢時，透過頭顱磁振造影檢查，意外發現大腦的雙側海馬迴萎縮，大腦皮質也有萎縮，經影像科醫師評估，高度懷疑為失智症。

錢政平表示，後續協助轉介該患者至神經內科進一步評估，最後確認已罹患早發性失智症，她近期的判斷認知發生困難，可能就是失智症引起，而非正常老化。
 
錢政平提醒，我國老年人口呈快速成長，也使得失智人口不斷攀升，呼籲年滿30歲就該為自己安排定期健檢，從最基本的預防三高做起，不僅是為降低癌症或心血管疾病發生風險，也是為了避免失智

此外，錢政平也說，失智症症狀事實上不只5種，常見以下10種徵兆，供民眾參考，如有疑似警訊，最好快就醫檢查。

▲布魯斯威利罹患失智症一年，愛妻艾瑪赫明鋪她近況，坦言她不知道自己罹病，且認知能力惡化。（圖／美聯社／達志影像）
▲布魯斯威利罹患失智症，妻子艾瑪赫明常在社群更新近況，坦言認知能力惡化。（圖／美聯社／達志影像）
🟡失智症10大症狀：

1、影響日常生活的記憶力改變 

2、計劃事情或解決問題有困難 

3、生活上完成熟悉的工作有困難

4、對時間或地點感到困惑

5、對了解視覺影像和空間關係有困難

6、說話或寫作的用字上出現新困難

7、物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力

8、判斷力變差或減弱

9、退出工作或是社交活動

10、情緒和個性的改變

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