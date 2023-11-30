記性差≠失智症！醫揭2種「忘記」差在哪　失智症「10症狀」檢查

對於多數網友公認「記憶力衰減並影響到正常生活」是失智症最顯著徵兆， 北投健康管理醫院副院長錢政平說，記憶力變差是難以避免的老化現象，要辨認是正常老化還是失智症，可藉由事後回憶情形來辨別，正常老化雖可能突然忘記某事，但事後會想起來，而失智症不同，會完全忘記。
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此外，錢政平也舉例，一名有失智症家族史63歲女性，BMI為32屬中度肥胖，同時有糖尿病且血脂偏高，最近發現要下決定時，已無法像過去果斷，原本以為是年齡增長的自然現象，但日前健檢時，透過頭顱磁振造影檢查，意外發現大腦的雙側海馬迴萎縮，大腦皮質也有萎縮，經影像科醫師評估，高度懷疑為失智症。
錢政平表示，後續協助轉介該患者至神經內科進一步評估，最後確認已罹患早發性失智症，她近期的判斷認知發生困難，可能就是失智症引起，而非正常老化。
錢政平提醒，我國老年人口呈快速成長，也使得失智人口不斷攀升，呼籲年滿30歲就該為自己安排定期健檢，從最基本的預防三高做起，不僅是為降低癌症或心血管疾病發生風險，也是為了避免失智
此外，錢政平也說，失智症症狀事實上不只5種，常見以下10種徵兆，供民眾參考，如有疑似警訊，最好快就醫檢查。
🟡失智症10大症狀：
1、影響日常生活的記憶力改變
2、計劃事情或解決問題有困難
3、生活上完成熟悉的工作有困難
4、對時間或地點感到困惑
5、對了解視覺影像和空間關係有困難
6、說話或寫作的用字上出現新困難
7、物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力
8、判斷力變差或減弱
9、退出工作或是社交活動
10、情緒和個性的改變