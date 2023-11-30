▲高達97%服藥率！　北市HIV防治策略奏效：降幅優於全臺

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臺北市HIV感染防治成效高Fast-Track Cities組織成立於2014年，由聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)、國際愛滋關懷提供者協會(IAPAC)、聯合國人類居住規劃署(UN-Habitat)與巴黎市四個核心工作夥伴構成，期盼透過城市間的交流與合作，於2020年達到90-90-90（90%感染者知道自己感染狀態、90%知道感染者進行服藥、90%服藥者病毒測量不到）、2030年達到95-95-95的目標。目前全球有300個城市加入Fast-Track-Cities，臺北市於2018年3月簽署加入，於2022年指標達到90-97-95。
臺北市分享防治策略 包含篩檢診斷、治療即預防觀念Fast-Track-Cities每年舉辦會議，讓會員城市透過成功案例分享及與相關專家、NGO代表等交流討論，來協助各會員城市早日達到UNAIDS三個95%的目標。今年共有超過750位代表，包括來自歐洲、美洲、及非洲多個城市的市長參加。
王建淳透過大會海報及論壇於會議中分享臺北市的愛滋防治的策略：包括鼓勵風險族群篩檢，檢驗若為陽性則連結醫療端快速診斷，儘速服用單顆藥錠處方之抗病毒藥物治療，治療即預防（控制感染者體內病毒即可有效預防病毒傳播）；篩檢若為陰性則考慮服用暴露前預防性投藥以避免感染。
高風險性行為者應主動篩檢 治療可抑制病毒、減少傳染昆明防治中心在臺北市衛生局的指導下為愛滋防治專責單位，在臺北市立聯合醫院總院長蕭勝煌，及副總院長邱逸淳的帶領下，除與林森中醫昆明院區的醫療業務結合，提供一站式之整合篩檢治療服務外，亦與各運動中心、紅樓廣場、大專院校、醫事檢驗所等單位合作，開發多元隱私的篩檢管道，積極推廣在家自我篩檢試劑，並積極協助篩檢陽性民眾儘速進入醫療體系開始服藥，有效的抑制體內病毒，減少傳染。故自2017年起臺北市之愛滋新感染人數即明顯下降，降幅優於全臺。
王建淳呼籲，有高風險性行為的民眾應主動進行篩檢，若有愛滋相關疑問或想要安排篩檢，可以利用愛滋諮詢專線02-2370-3738或透過臉書「愛在昆明」粉絲頁與昆明防治中心聯繫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60060
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