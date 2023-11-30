《包青天》捧紅展昭、黃安！主題曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉傳唱30年
經典夯劇《包青天》飾演男主角包拯的72歲金超群，2016年曾透露自己左腦長了腦瘤，影響行動與語言能力。當年劇中受封「最帥展昭」的何家勁，透露金超群近況，坦言他手術後便元氣大傷，現在似乎瘦了不少。《包青天》1993年播出，紅到製作了200多集，劇中何家勁、金超群被捧紅之外，連唱主題曲的黃安也跟著爆紅，而現今活躍在演藝圈的孫鵬、邰智源都在劇中尬上一角。
記者薛羽彤／綜合報導
港星何家勁當年在《包青天》中飾演展昭一角，該劇集轟動華人地區以及東南亞、韓國等，之後他轉往大陸發展，又演出《新包青天》。何家勁長相帥氣，被譽為「最帥展昭」，從此在觀眾心中烙下深刻印象。2013年他淡出演藝圈，發展食品業，開設工廠「勁家莊」躍升CEO。
藝人黃安1993年發行的專輯《新鴛鴦蝴蝶夢》，銷量高達94萬張，同名單曲成為《包青天》的片尾曲，也是他歌曲代表作品。不過，2015年底因周子瑜在韓國綜藝節目中拿著中華民國的國旗，被黃安舉報台獨，掀起風波，引發台灣人對黃安的仇恨值飆升，連帶影響〈新鴛鴦蝴蝶夢〉。
2016年1月13日寶島聯播網發出公告，該日起拒絕播出黃安演唱的〈新鴛鴦蝴蝶夢〉以及黃安演唱的其它歌曲；藝人蔡昌憲折斷《新鴛鴦蝴蝶夢》專輯光碟，並將印有歌詞的內頁撕得粉碎。2019年吳宗憲調侃由黃安親自作詞曲的〈新鴛鴦蝴蝶夢〉是抄襲，「它主要旋律來自於琉球當地民謠，90%旋律一樣，基本上是抄的！」、「裡面有哪一句歌詞是你寫的？『抽刀斷水水長流、舉杯澆愁愁更愁』，這都古詩詞啊！你有沒有付版權給李白、杜甫？」
演員名單中，現今最廣為人知的孫鵬、邰智源也曾在《包青天》尬上一角，分別飾演宋仁宗及郭槐。孫鵬曾主持過14年的綜藝節目《國光幫幫忙》，還在電影《角頭》中有精彩演出；邰智源在節目《全民大悶鍋》備受關注，2015年起因主持網路節目《木曜四超玩》，在年輕世代中知名度大開，廣受好評。
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