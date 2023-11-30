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告發包庇罪！趙少康曝侯友宜「救弟」　呂忠吉：根本是跟黑道喬事

▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）

記者潘千詩／台北報導

甫出獄4個多月的呂忠吉，因在八仙塵爆事件中曾與國民黨交過手，眼見該黨副手候選人趙少康表示，他會參選是因侯友宜曾經救過他弟弟，「我欠過他」，呂直言自己看了覺得非常噁心，今（30）日帶著告發狀向台北地檢署按鈴，告發總統候選人侯友宜涉嫌包庇罪。

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呂忠吉說，11月23日藍白合分手的那天晚上，侯友宜說「我這輩子最重視的是誠信，人一定要有信用才噁以立，尤其國家的一個領導人。」或許對藍營支持者會很振奮，但對於曾經被他踩著上位的受害者而言則是非常噁心，竟然能從嘴巴講出這種話。

呂忠吉表示，2014年，現任國民黨主席、當時的新北市長朱立倫，連發2公文說明八仙樂園是合法的，事後法院、監察院都對新北市府做出懲處及糾正，八仙2.5倍大是違法營業，新北市府竟有辦法讓八仙繼續營運，也造就後來他借八仙場地辦活動，也從來不會去挑戰八仙是一個違法營業的場所，最後倒霉的是進來玩的消費者、倒霉是他借場地，發生意外時，救護車在外面沒辦法進去，消費者無路可逃可跑。

▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
呂忠吉說，2015年塵爆發生時，八仙總經理陳慧穎在筆錄中提到，當初也是新北市政府「有人」去喬，不知道是不是他們習慣用喬的，不喬沒辦法做事；當時朱立倫說一定咎責到底，8年過去了，拖字訣，用各種好笑的話，或完美騙局，或私下怎麼喬，我們都不知道，現在八仙真的就是過海了。

▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
▲「玩色創意」負責人呂忠吉，質疑國民黨總統候選人侯友宜涉及「包庇」喬案疑雲，向台北地檢署告發侯友誼涉嫌包庇罪。（圖／記者潘千詩攝，2023.11.30）
呂忠吉表示，新北市政府嘴上說尊重司法，但從來不把司法當一回事，從11月24日登記參選後，趙少康說「我弟弟（趙少威）到澳門去，台灣的黑道在澳門挾持，還拿槍，拿槍逼著他，就是你非要給我安排周杰倫的演唱會或幫我們拍幾部電影。」或許他想造神、營造侯友宜是鐵血漢子，是個非常有義氣的人，可是對一般民眾而言，遇到黑道能喬嗎？

呂忠吉批，侯友宜當過警政署長，你怎能喬？槍在台灣是違法行為，持有槍枝就是三年以上，法律上本來就應該追訴，身為警政高官卻不移請檢調偵辦，卻私下去喬這件事，「侯友宜做事，我跟他互動，就是私下能喬掉就喬掉」，所以他深深認為，侯友宜好好當老三就好，這麼沒誠信的人，不適合當台灣的總統候選人，或許要有人告發，檢警才會去查趙少康所說10多年前侯友宜協助弟弟趙少威喬黑道一事。

呂忠吉說，比起侯友宜的誠信跳票死不認錯，柯文哲2015年公然誹謗他，但他提出加重誹謗告訴後，柯文哲也知道的確是錯了，還公開在媒體前向他道歉；以他本人與2名候選人交手的經驗，深深認為侯友宜絕對不能承擔總統大任，同時也他發表不自殺聲明。

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