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黃瓊慧酸看板模仿鄭運鵬　牛煦庭：鄭別躲在側翼身後

▲桃園立委選舉掀起看板大戰，鄭運鵬喊出口號隨即遭對手牛煦庭以「對仗」方式回擊。（圖／牛煦庭辦公室提供）
▲桃園立委選舉掀起看板大戰，鄭運鵬喊出口號隨即遭對手牛煦庭以「對仗」方式回擊。（圖／牛煦庭辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

桃園立委選戰開打，首先上場就是看板大戰！民進黨立委參選人鄭運鵬日前在龜山區公所附近的黃昏市場掛出的看板喊出「扛得起桃園」、「顧得到弱勢」；結果遭對手國民黨立委參選人牛煦庭以對仗方式在旁掛出「我不扛智堅」、「我不護高端」的看板回擊。這幅看板遭到同是民進黨的市議員黃瓊慧大酸，2塊看板構圖和大小幾乎一樣，完全模仿沒有告知設計師。

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黃瓊慧指出，鄭運鵬的對手昨上了一面自以為反諷幽默的看板，還做了一堆新聞，又再次用攻擊的方式在選舉，也十分不尊重原創設計師。她並強調，這2塊看板的板面構圖和大小規格幾乎一模一樣，只是換個色調、換個字體、換個內文，完全模仿原設計師也沒有告知？

今天早上被媒體問到此事，牛煦庭表示，「我的新看板讓綠營氣炸了，咬牙切齒地教訓了我一頓，可惜卻不是鄭運鵬委員本人，而是黃瓊慧議員」。

對於黃瓊慧的說法，牛煦庭表示，自己的對手是鄭運鵬，大家都知道，最近民進黨要「搶救運鵬大兵」，側翼瓊慧出征，他不太意外。

牛煦庭說，自己非常樂意與鄭運鵬委員本人以任何形式，在任何時間辯論選區事務、國家大政，希望鄭委員在練習吞火與噴火的百忙之中，能接下他的挑戰。「別躲在側翼身後嘛！」牛煦庭還特別標註指出，自己加碼三塊電子看板就是他的回應，同時強調「版權沒有歡迎轉傳」。

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