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林青霞曝金馬紅毯危機狀況　拍《新龍門客棧》飛箭誤傷眼差點失明

▲林青霞金馬獎當天發生危機狀況，上樓梯時不慎扭到腳，好在她機靈用「東方不敗」的霸氣姿勢化解危機。談到過去拍戲經歷，拍《新龍門客棧》時遭飛箭誤傷眼睛，險些造成失明，相當驚險。（圖／TVBS提供）
▲林青霞金馬獎當天發生危機狀況，上樓梯時不慎扭到腳，好在她機靈用「東方不敗」的霸氣姿勢化解危機。談到過去拍戲經歷，拍《新龍門客棧》時遭飛箭誤傷眼睛，險些造成失明，相當驚險。（圖／TVBS提供）

記者黃盈容/綜合報導

「永遠的東方不敗」林青霞，甫獲第60屆金馬獎「終身成就獎」肯定，她日前接受《TVBS看板人物》主持人方念華二度專訪時透露，原來金馬獎當天發生小意外，上樓梯時不慎扭到腳，她用「東方不敗」的霸氣姿勢，才成功化解出糗危機。林青霞也回憶許多拍戲故事，拍《新龍門客棧》時遭飛箭誤傷眼睛，險些造成失明，好在趕緊回香港就醫，才保住眼睛。

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▲林青霞(右)二度登上《TVBS看板人物》接受主持人方念華專訪。(圖／TVBS提供)
▲林青霞(右)二度登上《TVBS看板人物》接受主持人方念華專訪。(圖／TVBS提供)
林青霞表示，當時在敦煌沙漠拍攝《新龍門客棧》，武術指導告訴她，將安排一場飛箭射向她臉部的特寫戲，拍攝前她很擔心是否會誤傷眼睛，沒想到竟一語成讖，發生意外，當下眼睛痛到讓她倒地不起。

事後林青霞照鏡子發現黑眼珠有一條白線，看了眼科才知道「眼膜裂開了，要是不來看就會失明」，嚇得林青霞隔天一路趕回香港就醫，她也感嘆，就是那幾年身心靈的互相影響，才決定淡出螢幕走入家庭。 


▲林青霞（右）回憶金馬獎紅毯驚魂記，笑得合不攏嘴。(圖／TVBS提供)
▲林青霞（右）回憶金馬獎紅毯驚魂記，笑得合不攏嘴。(圖／TVBS提供)
林青霞獲得金馬獎「終身成就獎」，她直說非常珍惜大家所給她的獲獎榮耀，也以自身經歷鼓勵大家「追夢就盡量去追，抱持著鍥而不捨的精神，一定可以達到。」而林青霞也笑著向大家保證會「做最好的自己，期許自己要比前一天的自己更好。」 

方念華很好奇，集優雅、從容於一身的「永遠的東方不敗」會給年輕世代女生什麼建議？林青霞笑著透露：「辛苦的地方反而是快樂的地方，回想起來都會令人莞爾」。

她舉例，像是金馬獎時就救了自己，當時穿著6吋高跟鞋，在上樓梯時不慎扭到，但要拐得很漂亮，所以雙手攤開，擺出了「東方不敗」霸氣姿勢，她得意說，幸好有在練習皮拉提斯，「腿勁、腳勁都練到了，非常佩服自己！」以幽默輕鬆化解危機，主持人方念華聽完金馬的小插曲也訝異表示「真的很驚險！」

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