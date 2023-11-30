侯友宜再提核能延役、核四重啟 台電：核廢難解、須務實面對
國民黨總統參選人侯友宜近日再提「核能延役、核四重啟」，台電今（30）日表示，依據2021年公投結果顯示，多數民意對於核四安全有疑慮，反對核四重啟，且核四重啟尚需面對「先天不良的建廠程序」，諸多品質問題更是嚴重影響安全，且部份是無法改正的工程問題。此外，不論是延役或重啟，都必須務實面對核廢料處理問題。
記者鄭妤安／台北報導
台電指出，尊重各候選人能源議題的主張，然而核四重啟，除了需面對核廢難解、因應斷層加強耐震成本極高的問題外，先天不良的建廠程序也是最大問題。當年核四設計未完成就開始施工，設計、採購、施工同時進行，用日本廠房安裝歐美機器，導致空間不相容，動線、管線龐雜混亂。
台電進一步說明，核四也存在設備安全不合格的問題，如反應爐內部組件焊接完畢卻沒有原廠焊接證明文件、逾千項安全系統設備抗輻射能力不足、反應爐及圍阻體的安全控制電源不符標準、攸關安全的通風系統防火風門無法確保防火效度、圍阻體的過壓保護系統洩壓能力不足等。這些設計及工程上品質問題，均嚴重影響安全，且部份是無法改正的工程問題。
台電進一步表示，不論是核能機組延役或核四重啟，都需誠實面對核廢料處理問題。核一廠乾式貯存設施十多年來因新北市政府阻撓無法啟用，致使爐心用過核燃料因迄未退出。核二乾式貯存設施更因新北市府阻撓，迄今無法動工，核二1號機甚至無法抽換爐心用過燃料，提早半年停機，這些都證明了核廢料問題對地方政府與民眾而言，難以形成共識。