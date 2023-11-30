吳欣盈嗆「當記者有問爸媽嗎？」 郭昱晴：尊重家人與父權無關
民眾黨副總統參選人吳欣盈昨受訪時被問到，是否曾與家人討論過參選的事情，她卻以中英文、台語反問，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」對此，民進黨不分區立委參選人郭昱晴今（30）日表示，做出任何重大決定尊重家人，與父權沒太大關係。
記者陳佩君／台北報導
吳欣盈昨天赴桃園替黨籍立委參選人賴香伶站台，有媒體問吳欣盈，是否曾與家人討論過參選一事，吳欣盈則以中英文及台語反問，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」並接續說，大家都幾歲的人，出門做什麼決定，每個成年人都要自己為自己的事情負責任，隨後，還問記者是否剝削女權，「父權社會都要問男人、父親，女生才能做決定嗎？」
民進黨性平部主任李晏榕今偕同17名女性不分區立委參選人召開「2024選好的人，走好的路」記者會，並於會後接受媒體詢問。李晏榕回應，溝通是從家庭開始，這是非常重要的事情。
郭昱晴則說，做任何重大決定尊重家人，與父權沒太大關係，「這是一種尊重」；她說，一個重大的職場轉變，一定要跟家人討論，有家人的支持力量，才是前進的後盾。
民進黨不分區立委參選人、還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳也說，一個重大改變會影響家庭如何分工、彼此合作，她工作改變時，先生就要承擔更多育兒工作，因此讓所有家人了解對生活的改變，也會讓小孩知道，這是對家庭平等看重，不涉及女權。