Kis-My-Ft2千賀健永來台！送師弟Snow Man禮物 結局傷心了
日本SMILE-UP.（原名傑尼斯）男團Kis-My-Ft2成員千賀健永今（30）日出席華山潮流個展記者會，千賀健永在周邊商品推出設計款鞋帶，團員每天都會穿，讓他很開心，他和師弟Snow Man成員渡邊翔太私交很好，送了T恤跟鞋帶給他，可是渡邊翔太都不用，千賀健永笑說：「我會努力設計出他自願要用的款式。」
記者羅凌筠／台北報導
千賀健永的展覽中還有自己最愛的改造球鞋，因為團員藤谷太輔很喜歡球鞋，常常跟他分享，勾起千賀健永的興趣，一腳踩進改造球鞋的世界，其中一款他嘗試鱷魚真皮、24K金拉鍊頭的元素，是個人最滿意的作品。
千賀健永的個展在東京開辦時，關西傑尼斯8、Sexy Zone都親自捧場逛逛，這次把展覽搬來台北，千賀健永前後親自來台灣3次規劃，他說：「吃了很多台灣的美食，台灣人很溫柔、很熱情，氣候環境也很舒服，不知不覺想定居台灣也說不定。」
千賀健永透露因為有5位成員給予信心，他創作出「FiNGA君」，他認為手部動作可以跨越語言隔閡，讓世界和平，其中一幅「兩隻手指Kiss」的畫作，師兄「嵐」的櫻井翔很喜歡，想放在家裡展示，千賀健永搞笑拒絕：「不好意思，我要拿到台灣。」
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