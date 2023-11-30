《孤獨的美食家》現身台灣饒河夜市！松重豐品嚐這小吃 粉絲嗨翻
知名日本電視劇《孤獨的美食家》改編自同名漫畫作品，至今已拍攝長達11年，真人日劇反而成為了經典，飾演主角「井之頭五郎」的日本男星松重豐，更成為觀眾心中真正的「孤獨的美食家」。昨（29）日有民眾就在台北市的饒河夜市，目睹松重豐的身影，畫面曝光也引爆熱議，不少粉絲開始期待：「難道又有台灣篇了嗎！」
記者潘毅／綜合報導
昨（29）日有民眾在論壇PTT上發文驚呼：「那個配白飯的傢伙疑似出現在台灣！」表示在台北的饒河夜市內，目睹了一個相當熟悉的背影，旁觀一陣子後，才發現原來是電視劇《孤獨的美食家》的演員松重豐本人。
後續原PO也持續更新，畫面中還能看到工作人員以及拍攝的配備，最後一行人選定了一間米粉湯的店家，隨後松重豐便坐在攤位前開始品嚐美食。這系列現場照片曝光後，也讓不少粉絲嗨翻天，更開始期待是否有「新台灣篇」。
事實上過去《孤獨的美食家》就曾來過台灣取景，在2015年時該劇組就曾飛來台灣，先後前往台北永樂市場、宜蘭拍攝，當時介紹了三星蔥油餅、宜蘭茶、糖葫蘆，雞肉飯等等美食。其中一位菊池武博更曾透露台灣篇的拍攝內幕，由於宜蘭相較於台北而言，外國觀光客較難獲得美食情報，因此那幾天真的拍得很辛苦。
而演活《孤獨的美食家》的49歲男星松重豐，去年也曾傳出腸胃出現問題，無法再維持這樣吃不停的生活，節目組也一度陷入停播或是換角的難題。但如今松重豐再度被目擊在台北化身「井之頭五郎」，也讓許多粉絲心中大石得以暫時放下。