貢寮鮑產季到　新北推輕旅行地圖「鮑吃鮑遊」好簡單

每年年底為東北角九孔鮑及黑盤鮑的「貢寮鮑」產季，為輔導漁會辦理產季活動，新北市政府漁業處今（30）日舉辦「輕奢美味 鮑鱻料理上菜」貢寮鮑產季產業推廣記者會，推出「鮑吃鮑遊輕旅地圖」，讓民眾可以按圖索驥品嚐美味貢寮鮑料理及購買生鮮魚貨，邀請大家12月9日活動當天到現場大啖貢寮鮑，歡迎饕客及遊客在產期當下前往品嚐最新鮮的海滋味。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長劉和然表示，現在正是新北貢寮鮑的盛產季節，貢寮鮑是養在潮間帶養殖池，有寬闊的活動空間及來自大海的浪花洗禮，讓貢寮鮑的肉質特別Q彈爽脆，加上養殖管理絕對零用藥養殖，且有市府定期進行水產品抽驗，確保合格才能上市，絕對是大家可安心品嚐的在地美味。
貢寮區漁會理事長陳育甯表示，感謝市府全力支持活動，12月9日上午10時30分將在貢寮區漁會1樓登場的貢寮鮑產地活動，邀請大家到貢寮共襄盛舉，除了邀請到型男主廚邱寶郎示範輕鬆烹調美味貢寮鮑外，還有限量100份貢寮鮑福袋搶購活動，並有加碼推出全台首創由貢寮區漁會研發的白帶魚罐頭、白帶魚酥，邀請大家一同品嚐在地大海滋味。
新北市政府漁業處指出，為了讓大家來東北角遊玩的同時能品嚐美味貢寮鮑，本次活動將貢寮美食、美景及體驗整合在「鮑吃鮑遊輕旅地圖」中，並放置在貢寮區漁會的官網及FB粉專供民眾下載，大家可以按圖索驥前往在地餐廳品嚐美味貢寮鮑料理、購買貢寮鮑等生鮮魚貨；或是到極東漁港等秘境景點打卡拍照，也可以透過地圖上的QRcode連結，報名參加食魚教育體驗、馬崗小旅行及卯澳小旅行等漁村漫遊私房行程。更多資訊及活動內容可至「貢寮區漁會」官方網站、「貢寮區漁會」臉書專頁及「新北漁樂快爆」臉書專頁了解。